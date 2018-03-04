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Порошенко отрёкся от Креста

04 марта 2018, 01:39  •  379 • Политика
Эпично и… комично
В честь 26-летия принятия трезубца в качестве «малого герба Украины» Порошенко заявил: «Со времён Киевской Руси и до наших дней трезуб был и остаётся оберегом нашего народа и символом его стремлений к свободе, свободы и процветания».
Песню про «оберіг» тут же подхватили и понесли в массы. На Волыни она даже материализовалась. «На пересечении международной трассы (sic!) Киев – Ковель, – сообщает сайт Ровенской облгосадминистрации, – возвели четырёхметровой металлический Государственный герб». «Установкой этого знака мы демонстрируем свою гражданскую позицию, – решительно заявил зампредседателя ОГА. – Ведь для современного поколения украинский Трызуб – это символ с большим содержанием. С древнейших времён Трызуб был своеобразным оберегом. Поэтому желаю, чтобы он стал… оберегом области».
Но если украинским чиновникам и положено быть такими, то верховный их начальник, который до майдана строил из себя православного, всё-таки должен бы знать, что «оберег» – предмет языческого культа.
Однако имеет ли трезубец отношение к язычеству? И насколько он украинский?
Трезубцем по трЫзубу
Трезубцы не могли быть «оберегами народа» хотя бы потому, что это фамильные знаки Рюриковичей. А те, как известно, «во времена Киевской Руси» не столько «оберегали» народ, сколько втягивали его в свои междоусобицы. Причём каждый потомок киевского князя, будучи посажен, скажем, на Новгород или Псков, добавлял к знаку предка свои элементы, нередко видоизменяя знак до неузнаваемости. Знал это даже такой недалёкий былинник, как Грушевский. В 1917 году он выступил против трезубца в качестве элемента герба самозваной УНР. Однако не послушали председателя Центральной рады тогда, не прислушались к нему и сейчас.
В качестве малого герба Украины принят один из вариантов трезубца Крестителя Руси равноапостольного Владимира. Его дети княжили уже в православной стране, а потому добавляли к своим трезубцам крест. А у внуков и правнуков были преимущественно двузубы (нередко тоже с крестами).
Так что даже в те времена, когда князья объединялись перед общей внешней угрозой, никакой трезубец не мог быть «оберегом народа». Во-первых, потому что князья были уже христианами (некоторые даже стали святыми), а потому обереги отвергали (по крайней мере, на людях). Во-вторых – потому что трезубцы почти не использовали.
В рекламном же ролике, который Порошенко употребляет для продвижения своих языческих идей, всё с точностью до наоборот. Как насмешка, крест появляется под 970 годом над двузубом известного гонителя христиан, воинствующего язычника Святослава и… исчезает в веках.
Что же, здесь иллюстрация духовной «эволюции» заказчика этого ролика: от преклонения пред отлучённым от церкви «Филаретом» к униатству с его языческим культом земного «божества» – папы римского. А где истуканы, там и «обереги».
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Пародия на православное Причастие (ритуал в униатском «патриаршем соборе»)
Однако если Порошенко решил так наставить «націю» на возврат к «протоукрским корням», то здесь с его стороны зрада: дохристианские варяги Рюриковичи искоренили в Киеве славянское язычество с его ярилами и велесами, насадив балтийский культ Перкунаса (Перуна).
Но, может быть, потомкам намекают на шумерский этап эволюции укров? Месопотамия как колыбель – последний прорыв украинской мысли, если кто не знает. Тамошнее верховное божество действительно налево и направо крошило ворогив трезубцем. Даже двойным. До одинарного сократили его лишь неблагодарные потомки – укро-греки и укро-римляне. Посейдон и Нептун трезубцем вызывали штормы, цунами, бури. А в зародившейся в Средиземноморье христианской культуре с трезубцем изображается сатана. Да и сатанисты не против.
Именно такого рода трезубец установил Порошенков кум Ющенко на горе Русской (украинской Говерле)
В общем, неудивительно, что популярный западный ресурс Amazing maps обозначил Украину на карте распространения неонацистских логотипов в Европе трезубом (наряду с символом Гитлера и подразделения МВД Украины «Азов»).
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Однако мог ли трезубец быть знаком киевских князей-христиан? Во-первых, как мы отметили, у многих из них был «двузуб». А, во-вторых, никто из них свои знаки трезубом не называл. Понятие это ввёл – и тут ловим зраду – не расово-правильный арий, а потомок ордынцев Карамзин. И лишь в XIX веке!
Однако до сих пор большинство исследователей считает фамильные символы Рюриковичей либо схематическими изображениями (например, пикирующего на жертву сокола или величественно сидящего греческого орла), либо монограммами. В последнее время в них расшифровали и древнее пророчество о символе погибели некой «Украины».
Не это ли имели в виду ровенские чиновники, нарекая трезубец украинским? Ведь во времена князя Владимира никакой Украины не было. Не было даже упоминаемой в поздравлениях президента Киевской Руси. Этот прежде никогда не существовавший топоним ввёл всё тот же «азиат» Карамзин. А держава средневековых Рюриковичей называлась просто Русью или Россией!
Зрадами по измене
«Звали когда-то свою землю москвичи и галичане одинаково – Русь, Русиа, а потом, как стали более перенимать латинские и греческие названия, то Руссиа, а далее – Россия», – признавал даже такой певец украинства, как Драгоманов. Причём греческое написание древнерусского государства появляется в исторических документах ещё до его становления: в IX в. патриарх Фотий (при котором была крещена дружина Аскольда и Дира), учреждает «митрополию Росия». А в следующем столетии топоним «Росия» уже вовсю используется в сочинении «Об управлении империей», приписываемом императору Константину Багрянородному (948-952 гг.). Именно Константин XVII принимал княгиню Ольгу (как сказано в Лаврентьевской летописи, «благословенную сынами рустии»). Отметим, в греческом сочинении усматривается уже разделение на Мало- и Великороссию: автор перечисляет города «внешней Росии» Новгород, Смоленск и др., торговые пути из которых сходятся в «крепость Киев» (очевидно, во внутренней «малой России»).
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Русь в узком смысле – это действительно Поднепровье между Полесьем и границей степи, на которой «Царь Российский» (как именуется святой князь Владимир в четьи-минеях) возвёл в 992 году пограничный город-крепость Переяславль-Русский (ныне именуемый Переяславом-Хмельницким). Однако сразу же лишим надежды уповающих на зарождение отдельной европейской нации в пределах «малой Руси». Ибо сам же «автор украинского герба» и устроил очередную зраду: заселил «Київщину»… «москалями»! Вот что повествует Лаврентьевская летопись о событиях крещального 988 года: «И говорит Владимир: “Не хорошо, что так мало городов около Киева”. И начал ставить города по Десне, и по Остру, и по Трубежу, и по Суле, и по Стугне. И начал набирать мужей лучших от словен [из Новгородской земли. – Д.С.], и от кривичей [нынешнее Подмосковье. – Д.С.], и от чуди [угро-финны. – Д.С.], и от вятичей [то же Подмосковье. – Д.С.], и заселил ими города – стали ратью от печенегов. И воевали с ними, и одолевали их».
И благословляли их архипастыри на защиту «Росии». Данный топоним значится на печати митрополита Киевского Феопемпта (ок. 1037—1049). Надпись на печати его преемника Георгия с «омегой» в написании «Росии» даёт понимание эволюции топонима.
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Дело в том, что в греческом языке (митрополит Георгий, как и подавляющее большинство его предшественников, был ромеем) нет чистого "у". При его передаче в словах иностранного происхождения греки использовали "омегу", обозначавшую долгое "о".
И в следующем столетии – на печатях митрополита Киевского 1104-1121 гг. Никифора и «благороднейшего архонта Росии» Владимира Мономаха (в Крещении Василия) утвердилась уже «о».
А вот в латыни «у» есть. Как есть и буква, его обозначающая. Поэтому один из основателей ордена францисканцев, папский легат в ставке Чингисхана Джованни дель Плано Карпини писал “Russia” и “Russiae”. С двойным «с» именовал князя Даниила Галицкого «королём Руссии» и понтифик Иннокентий IV (булла Cum ad aliorum от 14 мая 1253 г.).
Что же касается разницы между корнями слов «руский», «русьстий», «русьскый», «роускоуй», «русский» (появляется в XVII в.) и т.д., то объяснялась она отсутствием единого правописания. Как мы уже убедились, в Лаврентьевском списке «рустия» пишется вообще со строчной. Зато звучит почти как в булле того же Иннокентия IV «к архиепископам, епископам и всем христианам в Русции»
Кстати, предшественник Иннокентия Григорий IX в 1231 году именовал «правителем Руссии» (Regi Russiae) великого князя Владимирского. И вот тут нам кто-нибудь скажет: ну это же к Украине никакого отношения не имеет. А вот имеет! Ещё одна зрада: Волжско-Окское междуречье, где затерялся среди дремучих лесов и озёр городок Москва, и называли тогда в Киеве Украиной. Окраинной Залесской Украиной… А веком раньше «оукраинами» считались Переяславское и Галицкое княжества. Вот только украинцев не было – того самого народа, чьим «оберегом» якобы был трезубец.
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Подсчитано, что в положенной в основу украинской историографии Ипатиевской летописи (единственной, где упомянуты две «украины», но которая – очередная зрада – открыта всё тем же «монголо-татарским» Карамзиным в «угро-финской» Костроме) по одному разу перечисляются ятвяги, черемисы, обры, моавитяне, индусы (!), вавилоняне (!), македоняне, фряги (франки или генуэзцы), сербы, скифы. По два раза – агляне, готы, мурома, хананеяне, шведы, абхазы, персы. По трижды – моравы и мордва. По четырежды – сарацины и агаряне (т.е. все мусульмане вместе взятые), весь, римляне, египтяне (!). Пять раз – хорваты, шесть – северяне, восемь – пруссы, девять – булгары, по десять – хазары и древляне, двенадцать – кривичи, тринадцать – чудь, семнадцать – варяги и евреи, девятнадцать – болгары. Двадцать четыре раза упоминаются немцы, 27 раз – печенеги, 28 – татары, 29 – торки, 32 – литва, 44 – греки; 88 – ляхи, 69 – угры, 122 – половцы. Ни разу – украинцы… Что ещё сказать?
А вот что.
Присутствовавший на открытии «Ровенского обэрига» представитель Генштаба ВСУ поблагодарил госадминистрацию Рокитнянского района (где установлен знак) за «помощь армии на Луганщине»: «Ведь между Рокитнянской и Новопсковской райадминистрациями продолжается сотрудничество в рамках соглашения, и вскоре такой же патриотический памятный знак установят и там». Что же, герб в руки, как говорится. Не станем виртуозам танца на граблях открывать тайны происхождении топонима «Новопсков».
Помолчим. Пусть пока связывают русскими символами русские земли. И не только «малыми гербами». Ведь вставший на дыбы лев, предлагаемый в качестве элемента «большого герба» Украины, в XIII веке был символом не только Галицкого, но и Владимирского княжеств. А ромейско-российский двуглавый орёл, по мнению многих геральдистов, – прямой родственник… того самого трезубца.

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