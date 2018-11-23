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Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым
23 ноября 2018, 23:09 • 132 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал поездку российского лидера Владимира Путина в Крым, где он провёл заседание президиума Госсовета.
©president.gov.ua
«Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, и пусть нас услышат в России: от этих визитов Крым российским не станет. Крым — это Украина. Был и всегда будет», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.
По его мнению, действия российских властей «демонстрируют полное игнорирование международного права», в связи с чем международное сообщество ввело санкции против России.
Он также выразил уверенность в новых ограничительных мерах против российской стороны из-за выборов в Донбассе.
Ранее МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.
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