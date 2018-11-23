Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым

Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал поездку российского лидера Владимира Путина в Крым, где он провёл заседание президиума Госсовета.

«Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, и пусть нас услышат в России: от этих визитов Крым российским не станет. Крым — это Украина. Был и всегда будет», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По его мнению, действия российских властей «демонстрируют полное игнорирование международного права», в связи с чем международное сообщество ввело санкции против России.

Он также выразил уверенность в новых ограничительных мерах против российской стороны из-за выборов в Донбассе.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.