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Порошенко отреагировал на визит Путина в Крым

23 ноября 2018, 23:09  •  132 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко прокомментировал поездку российского лидера Владимира Путина в Крым, где он провёл заседание президиума Госсовета.
 
©president.gov.ua
 

«Конечно, мы рассматриваем действия российского президента как грубое нарушение международного права. Я хочу отдельно подчеркнуть, и пусть нас услышат в России: от этих визитов Крым российским не станет. Крым — это Украина. Был и всегда будет», — приводит слова Порошенко его пресс-служба.

По его мнению, действия российских властей «демонстрируют полное игнорирование международного права», в связи с чем международное сообщество ввело санкции против России.

Он также выразил уверенность в новых ограничительных мерах против российской стороны из-за выборов в Донбассе.

Ранее МИД Украины выразил протест из-за визита Путина в Крым. 

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией.

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