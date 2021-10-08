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Порошенко отреагировал на обвинения в связи с Медведчуком

08 октября 2021, 23:45  •  104 • Политика
Партия Петра Порошенко отреагировала на обвинения СБУ о его связи с обвиняемым в госизмене Виктором Медведчуком.
Экс-президент Украины Петр Порошенко опроверг обвинения властей в сговоре с главой партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктором Медведчуком о поставках угля из Донбасса.
"Чтобы создать дымовую завесу и отвлечь внимание общества от преступлений власти, выявленных расследователями и обнародованных на этой неделе, правоохранители по прямому указанию (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского пытаются реанимировать свой старый и совершенно бездоказательный фейк о якобы связи Порошенко с Медведчуком...", - говорится в заявлении партии Порошенко "Европейская солидарность".
В заявлении подчеркивается, что Порошенко "категорически отвергает обвинения со стороны власти и считает их классическим образцом сфабрикованных политически мотивированных дел и черным пиаром против политических оппонентов", передает РИА Новости.
8 октября власти Украины предъявили Медведчуку подозрение в госизмене и содействии терроризму. СБУ утверждает, что Медведчук действовал в сговоре с руководством страны. СБУ опубликовала записи разговоров Медведчука, где якобы упоминается имя Порошенко.
Глава СБУ Иван Баканов также заявил, что следствие проверяет причастность Порошенко и экс-главы Нацбанка Валерии Гонтаревой к нарушениям в поставках угля.

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