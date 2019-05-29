Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Бандит Ходорковский назвал патриотов России бандитами (Руслан Осташко)
"Напали на безоружного": Задержанный в Косово дипломат России госпитал...
«Мы здесь все были как братья и сёстры»: кто и почему забрал здание первого в Ро...
Бывший пресс-секретарь Порошенко опроверг данные об исчезновении серверов
Главная / Политика

Порошенко отправили на свалку: Портреты экс-президента Украины оказались на помойке

29 мая 2019, 02:54  •  38 • Политика
Украинский народ отвернулся от своего бывшего лидера Порошенко - портреты экс-президента оказались на свалке. "Конец эпохи..." - комментируют в соцсетях.
Портреты экс-президента Украины Петра Порошенко отправили на свалку. Об этом написал украинский блогер Михаил Шнайдер на своей странице в социальной сети Facebook.
"Конец эпохи..." - прокомментировал он выброшенные на свалку портреты Порошенко.
Однако в комментариях почти никто не разделил сожалений блогера о конце правления президента-олигарха, отмечает издание "Утро.ру". Большинство, напротив, выражает радость по поводу конца "эпохи вранья, мерзости, воровства, показухи, унижения, войны, эпохи геноцида Украинского народа".
"Он стал не просто токсичен, он ядовит, аллергичен, дисбактериозен, ацидозен, токсикологичен и т.д.", "Неужели дождались!!!!????", "Только когда его посадят", - пишет Светлана Павлова.
"ПРОЩАЙ КУСОК ОФНА", - добавляет Максим Гаврилюк.
Остальные комментарии примерно в том же духе. Многих также интересует вопрос, когда Порошенко получит камеру в тюрьме.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



38
Источник
Похожие новости
28 мая 2019, 20:24
"Вместе они будут добивать Порошенко": Жириновский назвал причину возвращения украинского гражданства Саакашвили
29 мая 2019, 02:54
Порошенко отправили на свалку: Портреты экс-президента Украины оказались на помойке
28 мая 2019, 17:09
"Один русский пытался помешать": Глава Косова о задержании российского сотрудника миссии ООН
28 мая 2019, 17:09
"Что здесь обсуждать?": Аксёнов отреагировал на желание Украины сменить статус Керченского пролива
28 мая 2019, 23:39
Где рванет? Наиболее вероятные сценарии кризисов в России
29 мая 2019, 02:54
"Москва чрезмерно отреагировала": В Испании ответили на вызов посла в МИД России
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
24 мая 2019, 09:09
Переговоры будут, "размен" - нет: В Киеве поставили условие по миру в Донбассе
26 мая 2019, 00:09
Керченский инцидент: Россию ведут под трибунал
28 мая 2019, 10:39
Новый президент Литвы напомнил о России и заговорил о "предательстве"
25 мая 2019, 04:39
"Может, поинтересоваться у судей, а не политиков?": В Голландии остудили пыл обвиняющих Россию в трагедии с MH17
23 мая 2019, 23:09
В сети появилось видео со свадьбы Потапа и Насти Каменских
25 мая 2019, 14:24
"Кто не давал собирать обломки?" В твиттере добавили два аргумента к словам голландского политика о вине Украины за MH17
23 мая 2019, 00:39
"Говорили несколько часов": Киев рассказал, как Зеленский ищет решения по Донбассу
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.