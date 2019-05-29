Порошенко отправили на свалку: Портреты экс-президента Украины оказались на помойке

Портреты экс-президента Украины Петра Порошенко отправили на свалку. Об этом написал украинский блогер Михаил Шнайдер на своей странице в социальной сети Facebook.

"Конец эпохи..." - прокомментировал он выброшенные на свалку портреты Порошенко.

Однако в комментариях почти никто не разделил сожалений блогера о конце правления президента-олигарха, отмечает издание "Утро.ру". Большинство, напротив, выражает радость по поводу конца "эпохи вранья, мерзости, воровства, показухи, унижения, войны, эпохи геноцида Украинского народа".

"Он стал не просто токсичен, он ядовит, аллергичен, дисбактериозен, ацидозен, токсикологичен и т.д.", "Неужели дождались!!!!????", "Только когда его посадят", - пишет Светлана Павлова. "ПРОЩАЙ КУСОК ОФНА", - добавляет Максим Гаврилюк.

Остальные комментарии примерно в том же духе. Многих также интересует вопрос, когда Порошенко получит камеру в тюрьме.