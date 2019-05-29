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Порошенко отправили на свалку: Портреты экс-президента Украины оказались на помойке
29 мая 2019, 02:54 • 38 • Политика
Украинский народ отвернулся от своего бывшего лидера Порошенко - портреты экс-президента оказались на свалке. "Конец эпохи..." - комментируют в соцсетях.
Портреты экс-президента Украины Петра Порошенко отправили на свалку. Об этом написал украинский блогер Михаил Шнайдер на своей странице в социальной сети Facebook.
Однако в комментариях почти никто не разделил сожалений блогера о конце правления президента-олигарха, отмечает издание "Утро.ру". Большинство, напротив, выражает радость по поводу конца "эпохи вранья, мерзости, воровства, показухи, унижения, войны, эпохи геноцида Украинского народа".
Остальные комментарии примерно в том же духе. Многих также интересует вопрос, когда Порошенко получит камеру в тюрьме.
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