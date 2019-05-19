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Порошенко отправил в отставку главу своей администрации
19 мая 2019, 21:39 • 46 • Украина
Действующий украинский президент Пётр Порошенко отправил в отставку главу своей администрации Игоря Райнина.
РИА Новости
Об этом свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства.
«Освободить Райнина с должности главы администрации президента Украины согласно поданному заявлению», — говорится в документе.
Ранее Порошенко уволил уполномоченного по правам ребёнка Николая Кулебу, а также первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину.
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