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Порошенко отправил в отставку главу своей администрации

19 мая 2019, 21:39  •  46 • Украина
Действующий украинский президент Пётр Порошенко отправил в отставку главу своей администрации Игоря Райнина.
 
РИА Новости
 

Об этом свидетельствует соответствующий указ, опубликованный на сайте главы государства.

«Освободить Райнина с должности главы администрации президента Украины согласно поданному заявлению», — говорится в документе.

Ранее Порошенко уволил уполномоченного по правам ребёнка Николая Кулебу, а также первого заместителя главы Службы безопасности Украины Павла Демчину.

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