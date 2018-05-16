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Порошенко отозвал законопроект, лишающий гражданства Украины крымчан с паспортом РФ

16 мая 2018, 15:54  •  123 • Украина

КИЕВ, 16 мая. /ТАСС/. Законопроект "О гражданстве Украины", инициированный президентом страны Петром Порошенко, отозван из Верховной рады. Соответствующая информация обнародована на официальном сайте украинского парламента.

"Проект отозван", - говорится на официальном портале парламента.

Ранее некоторые украинские правозащитники заявляли, что инициатива главы государства может нести угрозу правам и свободам человека.

Порошенко предлагал дополнить закон "О гражданстве Украины" положением, которое позволит лишать украинского гражданства крымчан, получивших паспорт РФ. В частности, статью 19 закона, которая посвящена основаниям для потери гражданства Украины, он предлагал дополнить пунктом: "Приобретение гражданства Российской Федерации в результате совершения противоправных и недобросовестных действий на временно оккупированной территории Автономной Республики Крым <...>".

Представитель президента в Верховной раде Ирина Луценко заявляла ранее, что в проекте закона предусмотрены дополнительные основания для предоставления или отказа в гражданстве Украины, учитывая "территориальное происхождение человека, а также факт совершения им преступления и осуждения на Украине", который предполагает тюремный срок. Она также сообщала, что документ уточняет полномочия госорганов, занимающихся вопросами предоставления украинского гражданства в части проверки оснований для получения гражданства, согласования или оформления.

После государственного переворота в Киеве в феврале 2014 года власти Крыма и Севастополя приняли решение провести референдум по вопросу воссоединения с Россией. В голосовании, которое состоялось 16 марта того же года, приняли участие более 80% имеющих право голоса. За воссоединение с РФ проголосовали, соответственно, 96,7% и 95,6% жителей Крыма и Севастополя. 18 марта президент России подписал договор о принятии Республики Крым и Севастополя в состав РФ, а 21 марта документ был ратифицирован Федеральным Собранием. Несмотря на убедительные итоги референдума, Киев отказался признавать Крым частью России.

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