Порошенко отозвал украинских представителей из всех уставных органов СНГ

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КИЕВ, 19 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве украинских представителей из уставных органов СНГ.

"Сегодня я подписал соответствующий указ об отзыве представителей Украины из всех уставных органов стран СНГ. Нам больше нечего там делать, мы двигаемся дальше в Европу", - сказал он во время поездки в Винницу.

Порошенко ранее пояснял, что его страна прекратит участие в координационных органах Содружества, однако это "не означает выход из СНГ, так как Украина в него никогда не входила".

12 апреля Порошенко предложил правительству подготовить документ об официальном прекращении участия Украины в СНГ, поручив кабинету министров начать процедуру официального выхода Украины из учредительных органов СНГ. В свою очередь, 23 апреля председатель Исполнительного комитета - Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев сообщил, что страна пока не представила официальное уведомление о намерении выйти из органов Содружества.

Украина в декабре 1991 года ратифицировала соглашение о создании СНГ и Протокол к соглашению, но не ратифицировала Устав Содружества, поэтому де-юре так и не стала членом СНГ. Киев, тем не менее, принимал участие в работе организации, хотя и не на всех уровнях. В 2014 году, после государственного переворота в Киеве, новое руководство страны заявило, что начинает процесс выхода из СНГ. В октябре того же года в Верховную раду был внесен соответствующий законопроект, но до последнего времени он так и не был рассмотрен.