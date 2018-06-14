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Порошенко отметил важность принятой Европарламентом резолюции о заключённых

14 июня 2018, 17:09  •  18 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко отметил важность принятой Европарламентом резолюции о заключённых.
 
©VALENTYN OGIRENKOVALENTYN OGIRENKO
 

«Сильный консолидированный голос европейских парламентариев в защиту более 70 украинских политзаключённых», — написал украинский лидер в Facebook.

Ранее сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию с призывом «незамедлительно и безоговорочно» освободить отбывающего срок в российской тюрьме режиссёра Олега Сенцова.

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