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Порошенко открыл ″охоту″ на врагов нации

22 декабря 2018, 13:24  •  232 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко по примеру российского лидера Владимира Путина провел собственную пресс-конференцию, пригласив не только свои, но и иностранные СМИ. И, судя по сделанным заявлениям, уже открыл ″охоту″ на врагов украинской нации.
Президент России Владимир Путин стал примером для главы Украины Петра Порошенко. Именно по примеру российского лидера в Незалежной была проведена недавно собственная пресс-конференция, где присутствовали не только местные, но и иностранные СМИ.
Получился мини-отчет, сдобренный уже набившими оскомину лозунгами и про ″страну-агрессора″ Россию, и про борьбу с коррупцией, и про автокефалию.
Любопытный момент, который подметили в СМИ, - на этот раз не только в своем Twitter, но и прилюдно Порошенко открыл ″охоту″ на врагов нации. И речь не только о Кремле, как главном ″политическом зле″ Киева. Но и о своих же - тех, кто якобы работает на русских.
Правда, как сообщают СМИ, сам повод оказался настолько незначительным, что на президентском сайте это в новостях не появилось, однако ″красной нитью″ проходило через все заявления Порошенко.
В частности, речь зашла о том, что в стране есть немало чиновников, включая силовиков, у кого есть родня в Крыму. При этом Порошенко потребовал от главы СБУ Василия Грицака ″крови″ в лице выявления этих самых врагов украинской нации и ″разобраться″ с указанными госслужащими.
Люди молчать не стали и тут же набросали Грицаку несколько претендентов. О каком именно должностном лице Украины идёт речь, понять не сложно. Труднее - ″разобраться″.
Общественность тут же изъявила желание помочь Грицаку в этом нелёгком деле и начала напоминать разные любопытные факты. В частности:
″Одно высшее должностное лицо Украины владеет кондитерской фабрикой в российском Липецке. Это, конечно, не родственник, но всё же…″; ″Жена сына этого же должностного лица, Юлия Алиханова, из Санкт-Петербурга, её отец - военный пенсионер, родственники живут в Крыму″, - напомнили главе СБУ про ″скелеты в шкафу″ самого Порошенко.
Но и это оказались ещё не все чиновники с ″неугодными″ родственниками.
"Ещё одно высшее должностное лицо родилось в российском Курске. Отец его жены - российский генерал Юрий Михайленко, награжденный медалью ″За возвращение Крыма″", - перечисляют украинцы родню главы МИД Незалежной Павла Климкина.
Стоит ли продолжать, что ″охота″ вряд ли не то что завершится, но даже начнется. Ведь в этом случае неминуем скандал в самих верхах украинской хунты.
В своём выступлении Порошенко осветил один из вариантов проведения своей избирательной кампании - путём массовых репрессий против врагов народа, которых вокруг него тьма тьмущая, пишет Pressgrad. Однако получится ли у лидера Незалежной собственная ″охота на ведьм″ - вероятность весьма сомнительная.

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