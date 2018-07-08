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Порошенко откроет в Польше мемориал в память о погибших украинцах

08 июля 2018, 13:24  •  85 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко 8 июля отправится в Польшу, где откроет мемориал в память о погибших украинцах и встретится с представителями украинской общины. Об этом сообщает пресс-служба украинского лидера.
 
©Maxym Marusenko globallookpress.com
 

«8 июля 2018 года президент Украины Пётр Порошенко совершит рабочий визит в Республику Польша по приглашению украинской общины этой страны», — заявили в пресс-службе. 

Программой визита предусмотрено посещение Порошенко села Сахрынь в Люблинском воеводстве. Отмечается, что там украинский президент откроет «мемориал памяти украинцев, погибших от рук польских «сельских батальонов» и подразделений Армии Крайовой в 1944 году».

Порошенко поучаствует в богослужении и встретится с представителями украинской общины.

Также он посетит Волынскую область для участия в мероприятиях в память об украинцах, погибших в результате польско-украинского конфликта в 1943—1944 годах.

Ранее стало известно, что президент Польши Анджей Дуда прибыл на Украину для участия в памятных мероприятиях по случаю 75-й годовщины Волынской резни.

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