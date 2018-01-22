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Порошенко открестился от "тайных встреч" с Путиным

22 января 2018, 03:39  •  66 • Политика
В администрации Петра Порошенко опровергли появившуюся в СМИ информацию о том, что тот якобы когда-либо встречался с Владимиром Путиным без ведома прессы.
В Киеве прокомментировали недавнее заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о том, что между президентом России Владимиром Путиным и президентом Украины Петром Порошенко происходили встречи, о которых не известно прессе. Администрация главы украинского государства решила опровергнуть данное сообщение.
Как утверждают на Банковой, Путин и Порошенко уже давно не проводили встреч в двухстороннем формате, тем более таких, о которых не были поставлены в известность СМИ. Порошенко и Путин не пересекались лицом к лицу с самого момента подписания Минских соглашений.
Сам пресс-секретарь президента России также подтвердил, что его слова во время интервью с Наилей Аскер-заде на телеканале "Россия-1" были интерпретированы некоторыми СМИ не верно. Он подчеркнул, что никогда не говорил о личных непубличных встречах Путина и Порошенко.
Представитель Кремля повторил, что речь шла лишь о контактах глав двух государств, о которых пресса уведомлена не была. Под определение "контакты" в данном контексте, к примеру, также подпадают телефонные беседы.
"Никто ни о каких встречах и не говорил", - пояснил Песков для корреспондента ТАСС.

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