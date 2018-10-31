Порошенко отказался «сдать суверенитет» в обмен на газ из России

Вопрос с поставками газа в Незалежную из России внезапно возник во время представления президентом Украины Петром Порошенко нового председателя киевской областной государственной администрации Александра Терещука. Украинский лидер обрушился на подчиненных, которые заговорили о «бесплатном газе». Порошенко заявил, что не намерен «сдавать суверенитет» своей страны в обмен на российский газ.

«Бесплатный сыр - только в мышеловке. Или в имперской столице, в Москве, куда надо было ездить для того, чтобы получать газ и сдавать суверенитет», - распалился президент Незалежной.

Он также призвал правительство Украины поскорее решить вопрос с субсидиями на газ для населения. Любопытно, что заговорил об этом Петр Алексеевич только тогда, когда цены на голубое топливо в стране уже поднимаются почти на четверть (с 1 ноября цены в коммунальных платежках на газ вырастут на Украине на 23,5% для того, как уточняют местные чиновники, чтобы соблюсти условия, поставленные МВФ и получить очередной денежный транш).

«Нельзя допустить, чтобы любые политиканы, пообещав, что газ - а раньше это был бензин, сахар, а еще до этого хлеб - будет бесплатным, будем раздавать», - цитирует издание «360» Порошенко.