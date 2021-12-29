Порошенко отказался менять график из-за Зеленского

Экс-президент Украины, сейчас находящийся в Польше, заявил, что готов дать показания по уголовному делу против него.

Бывший президент Украины Пётр Порошенко пообещал, что даст показания по уголовному делу, по которому проходит фигурантом. Он отметил, что даст пояснения правоохранительным органам.

При этом Порошенко не стал уточнять сроки, когда он намерен переговорить с силовиками. Сейчас экс-лидер Незалежной находится в Польше и не хочет рушить свой график встреч.

"Ломать его из-за незаконных желаний Зеленского не собираюсь", - категорично заявил Порошенко.

По его мнению, попытки украинского следствия обличить его в чём-либо являются издевательством. На родине Порошенко предъявлено обвинение в государственной измене, а также вменяется нарушение по факту поставок угля.

Пока в высшем истеблишменте Украины кипят такие страсти, в СМИ обсуждают возможность более тесного сотрудничества Киева и НАТО. Так, сообщает "Дни.ру", бывший депутат Рады Евгений Мураев призвал блок Североатлантического альянса выдвинуть России встречные требования.

По мнению политика, НАТО надо было бы поставить России ультиматум, чтобы она не принимала новых союзников в Организацию Договора о коллективной безопасности.