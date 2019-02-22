Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко попыталась деморализовать президента Петра Порошенко своим заявление о втором туре выборов. По ее словам, фальсификации не помогут Порошенко одержать победу в ходе президентской гонки. "Мы этого не допустим", — заявила она.

Украинский президент Петр Порошенко не пройдет во второй тур. С таким заявлением выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, действующему главе государства не помогут даже фальсификации.

Мы знаем реальное состояние дел, пояснила она.

"Мы знаем, что Порошенко и близко не попадает во второй тур, и не попадёт", - заявила она украинским журналистам.

При этом, подчеркнула Тимошенко, оппоненты действующего лидера не допустят, чтобы Порошенко одержал победу в ходе президентской гонки.