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Порошенко оставили без второго тура: Лидер "Батькивщины" деморализовала президента
22 февраля 2019, 17:54 • 189 • В мире
Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко попыталась деморализовать президента Петра Порошенко своим заявление о втором туре выборов. По ее словам, фальсификации не помогут Порошенко одержать победу в ходе президентской гонки. "Мы этого не допустим", — заявила она.
Украинский президент Петр Порошенко не пройдет во второй тур. С таким заявлением выступила лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко. По ее словам, действующему главе государства не помогут даже фальсификации.
Мы знаем реальное состояние дел, пояснила она.
"Мы знаем, что Порошенко и близко не попадает во второй тур, и не попадёт", - заявила она украинским журналистам.
При этом, подчеркнула Тимошенко, оппоненты действующего лидера не допустят, чтобы Порошенко одержал победу в ходе президентской гонки.
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