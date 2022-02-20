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Порошенко остановил русские танки благодаря смекалке. По его словам
20 февраля 2022, 02:30 • 94 • Политика
Об этом бывший президент Украины рассказал в прямом эфире ток-шоу Савика Шустера.
Кому война, а кому повод лишний раз напомнить о себе. Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил на программе Савика Шустера о том, что, мол, напасть русские на Украину могли ещё 8 лет назад, но это не случилось благодаря его смекалке.
Набрав побольше воздуха и щедро жестикулируя руками Порошенко предупредил, что сейчас всем откроет тайну:
Порошенко уверяет, что как только эта информация пошла, российские механики-водители отказались выходить на боевые позиции.
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