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Порошенко остановил русские танки благодаря смекалке. По его словам

20 февраля 2022, 02:30  •  94 • Политика
Об этом бывший президент Украины рассказал в прямом эфире ток-шоу Савика Шустера.
Кому война, а кому повод лишний раз напомнить о себе. Бывший президент Украины Пётр Порошенко заявил на программе Савика Шустера о том, что, мол, напасть русские на Украину могли ещё 8 лет назад, но это не случилось благодаря его смекалке.
Набрав побольше воздуха и щедро жестикулируя руками Порошенко предупредил, что сейчас всем откроет тайну:
Когда я привез первые джавелины* из США, мне запретили отправлять их на фронт. Они хранились на складах. Но мы везде раскидали информацию, что каждая бригада имеет джавелины. И как только русские танки выйдут на позиции, мы будем стрелять из них.
Порошенко уверяет, что как только эта информация пошла, российские механики-водители отказались выходить на боевые позиции.
Джавелин* — американский переносной противотанковый ракетный комплекс (ПТРК). Предназначен для поражения бронетехники, вертолётов и заходящих на посадку винтомоторных самолётов.

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