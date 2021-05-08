Пётр Порошенко допустил оскорбления в адрес президента России Владимира Путина в своём поздравлении сограждан по случаю Дня победы. Да и День победы Порошенко предпочёл отмечать по европейской традиции…

Бывший президент Украины Пётр Порошенко в своём обращении к украинцам по случаю Дня победы говорил о... Владимире Путине. Президента России Порошенко вспомнил, заявляя об агрессии нашей страны. И более того, День победы стал лишь поводом для очередных инсинуаций Порошенко о "преступлениях коммунистического режима".

Порошенко говорил о стремлении Киева поддержать некую "европейскую традицию" памяти о победе. Вероятно, частью этой традиции стали и оскорбления, которые Порошенко допустил в адрес президента России, завершая свою речь? Словом, понять сказанное Петром Порошенко было сложно. Но можно было прочувствовать его личную агрессию в отношении нашей страны и лично президента Владимира Путина.

Остаётся лишь добавить, что Украина в 2015 году заявила о решении праздновать День победы над нацизмом во Второй мировой войне. Очевидно, это и есть та самая "европейская традиция", приверженцем которой является Порошенко. Кроме того, с 2019 года этот государственный праздник отмечается 8 мая.

Однако сами украинцы чтят победителей именно 9 мая, вне зависимости от желания Порошенко и киевской хунты.