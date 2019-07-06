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Порошенко оскорбил блогера Шария во время встречи с избирателями

06 июля 2019, 00:39  •  21 • Украина
Экс-президент Украины Пётр Порошенко во время своего предвыборного митинга в городе Каменец-Польский оскорбительно высказался в адрес главы Партии Шария — блогера Анатолия Шария.
 
© Reuters
 

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, опубликованное на канале блогера на YouTube.

Он также оскорбил сторонников Партии Шария, которые пришли на мероприятие с красными шариками. Бывший глава Украины обвинил их в том, что они являются проплаченной массовкой.

Также Порошенко заявил собравшимся, что это именно его команда добилась того, что блогера сняли с выборов.

«Вчера наша команда отменила регистрацию Шария... который нанимает за 30 сребреников таких молодых людей», — сказал он.

Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду видеоблогера Анатолия Шария.

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