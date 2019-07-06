|
Порошенко оскорбил блогера Шария во время встречи с избирателями
06 июля 2019, 00:39 • 21 • Украина
Экс-президент Украины Пётр Порошенко во время своего предвыборного митинга в городе Каменец-Польский оскорбительно высказался в адрес главы Партии Шария — блогера Анатолия Шария.
© Reuters
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видео, опубликованное на канале блогера на YouTube.
Он также оскорбил сторонников Партии Шария, которые пришли на мероприятие с красными шариками. Бывший глава Украины обвинил их в том, что они являются проплаченной массовкой.
Также Порошенко заявил собравшимся, что это именно его команда добилась того, что блогера сняли с выборов.
«Вчера наша команда отменила регистрацию Шария... который нанимает за 30 сребреников таких молодых людей», — сказал он.
Ранее Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду видеоблогера Анатолия Шария.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
21
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2019, 16:24
|
29 июня 2019, 07:54
|
03 июля 2019, 01:24
|
01 июля 2019, 23:24
|
01 июля 2019, 23:24
|
29 июня 2019, 22:24
|
29 июня 2019, 03:09