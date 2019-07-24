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Порошенко орденом наградил: Как украинская националистка пошла убивать русского, но положила "двух своих"
24 июля 2019, 23:54 • 102 • Политика
В Сети опубликованы воспоминания члена ОУН Ванды Горчинской, которая ходила на убийство "одного русского", но оно не удалось и погибли два украинца. При этом президент Пётр Порошенко наградил женщину орденом Княгини Ольги.
Воспоминания опубликовал глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский.
"Пошли мы с ребятами убивать одного м_скаля. Он болел сифилисом. Специально заражал наших девчат. Лежал в больнице, где я работала", - приводит цитату Долинский.
По её словам, закрытое фанерой окно в его палате должна была открыть санитарка, но не открыла. Горчинская вместе со своими подельниками кинула гранату, но она отскочила.
"Погибли двое наших ребят, родные братья. Ещё одного ранило. С того момента я перешла в глубокое подполье", - добавила Горчинская.
Долинский добавил, что президент Порошенко позже наградил Горчинскую орденом Княгини Ольги.
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