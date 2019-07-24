Порошенко орденом наградил: Как украинская националистка пошла убивать русского, но положила "двух своих"

Воспоминания опубликовал глава Украинского еврейского комитета (УЕК) Эдуард Долинский.

"Пошли мы с ребятами убивать одного м_скаля. Он болел сифилисом. Специально заражал наших девчат. Лежал в больнице, где я работала", - приводит цитату Долинский.

По её словам, закрытое фанерой окно в его палате должна была открыть санитарка, но не открыла. Горчинская вместе со своими подельниками кинула гранату, но она отскочила.

"Погибли двое наших ребят, родные братья. Ещё одного ранило. С того момента я перешла в глубокое подполье", - добавила Горчинская.

Долинский добавил, что президент Порошенко позже наградил Горчинскую орденом Княгини Ольги.