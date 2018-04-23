Порошенко опять солгал о «начале признания единой поместной православной автокефальной церкви» на Украине

Занимающий пост президента Украины Петр Порошенко сделал очередно сенсационное заявление. Якобы Вселенский патриарх Варфоломей начал процедуру, необходимую для признания Украинской единой автокефальной православной церкви. Как и положено в цивилизованном обществе, на своей странице в одной из социальных сетей.

- Вселенский Патриархат начинает процедуры, необходимые для предоставления автокефалии Украинской Православной Церкви, написал он. - Соответствующее решение принял Святой и Священный Синод Вселенского Патриархата, который накануне принял к рассмотрению обращение Президента к Вселенскому Патриарху Варфоломею о предоставлении Томоса (разрешения) об автокефалии Православной Церкви в Украине...

В очередной раз поздравляем господина соврамши. Выдавать желаемое за действительное - это уже фирменный стиль Петра Алексеевича. На самом деле все обстоит, мягко говоря, не совсем так.

- Как истинная материнская церковь, Вселенский патриархат изучил вопросы, относящиеся к ситуации на Украине. Получив от церковных и гражданских властей прошение о предоставлении автокефалии, синод решил взаимодействовать с сестринскими церквами по данному вопросу, - говорится в сообщении на сайте Вселенского патриархата.

Перевести? Пожалуйста. Получили. Прочитали. Будем спрашивать мнения всех канонических православных церквей. Если никто не будет возражать - подумаем.

Собственно говоря, заместитель председателя отдела внешних церковных связей Украинской православной церкви Московского патриархата протоиерей Николай Данилевич, не доверять которому нет причины, написал тоже на своей странице в «Фейсбуке», что Константинопольский патриархат несет ответственность за всемирное единство православных церквей: «1. Не сделает ничего подобного, что бы могло помешать этому единству. 2. Будет согласовывать вопрос по автокефалии украинской со всеми поместными православными церквями».

В переводе на общепринятую лексику, достаточно только одного «нет» от РПЦ, чтобы этот вопрос получил отрицательный ответ или был задвинут в самый дальний угол. Более того, уже УПЦ МП дала свой ответ на инициативу Порошенко, указав ему, что Украина - светское государство, в котором церковь отделена от государства, и Порошенко нарушил Конституцию и превысил свои полномочия, подняв этот вопрос. Обвинив Порошенко и в том, что в церковные дела он замешал политические интриги, решив воспользоваться удобным моментом.

Необходимо еще учесть, что это не первая попытка УПЦ КП, которая не признается сейчас никем среди поместных православных церквей всего мира, получить статус автокефальной. И все предыдущие заканчивались фиаско. Так что, господин Порошенко опять наврал своим будущим избирателям, и этот обман вскроется еще до выборов президента на Украине.

Справка «КП»

На Украине действует три церкви, которые называют себя православными - Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП), Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Единственной канонической, признаваемой другими мировыми православными церквями из них является УПЦ МП. Она объединяет, по официальным данным, 12 тысяч 328 религиозных общин. Ей принадлежат 208 монастырей, 19 духовных учебных заведений, 3 987 школ. В клире УПЦ МП насчитывается 10 289 священнослужителей (по другим данным - 12 283 священников и диаконов), 4 807 монахов. По информации самой УПЦ МП, ее прихожанами являются 35 млн. верующих Украины, но эти данные представляются весьма завышенными, поскольку общее количество верующих всех конфессий меньше этой цифры.

Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) была организована низвергнутым из сана и преданным анафеме митрополитом Филаретом (Денисенко). УПЦ КП насчитывает 5 114 приходов, 60 монастырей, 18 духовных учебных заведений, 1 349 школ, 3 479 клириков, 219 монахов.

Самая маленькая конфессия - УАПЦ, организованная сначала в 1919 г. Директорией УНР, долгое время существовала за рубежом, возродилась на Украине при фашистской оккупации м вновь отправилась в эмиграцию после освобождения Украины. Вновь была восстановлена во Львове в 1989 г. В УАПЦ насчитываются 1 195 приходов, 13 монастырей, восемь духовных учебных заведений, 305 школ, 709 клириков, немногим более 20 монахов.