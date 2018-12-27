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Порошенко опять похвалился, что солдат ВСУ будут вооружать по стандартам НАТО

27 декабря 2018, 10:24  •  61 • В мире
Украина в 2019 году продолжит перевооружение армии по стандартам НАТО. Об этом заявил украинский президент Петр Порошенко. Он опять похвалился тем, что уже в следующем году будет новое отечественное вооружение, которое будет соответствовать всем требованиям НАТО. Ранее он уже упоминал об этом, однако конкретных сроков не было.
Об этом он заявил во время заседания Совета национальной безопасности. Он отметил, что в следующем году будет завершено создание ракетного оружия и нового отечественного вооружения. И все это, по его словам, будет соответствовать стандартам НАТО.
"По итогам выполнения государственного оборонного заказа в 2018 году в вооруженные силы поставлено почти три тысячи образцов вооружения и военной техники и специальных изделий, - заявил Порошенко. - В 2019 году мы планируем завершить ряд приоритетных направлений по созданию ракетного, ракетно-реактивного оружия".
Напомним, ранее неоднократно упоминалось "супероружие Украины", которое соответствует якобы стандартам НАТО. Начиная от крупной техники, которая ломалась в самый неподходящий момент (например, на зарубежных фестивалях-смотрах или учениях) и заканчивая "невероятными истребителями", которые оказывались советскими. То есть заслуги в разработке последних у Украины точно нет.
Кстати, ранее глава СНБО Украины Александр Турчинов заявил об успешных испытаниях на Черном море модернизированного ракетного комплекса С-125. По его словам, Украина собирается задействовать в дальнейшем новое оружие для береговой охраны в Черном и Азовском морях. Однако заявление главы СНБО Украины меньше всего похоже на правду, так как С-125 - устаревший ракетный комплекс, который просто невозможно модернизировать до современного уровня, заявил военный обозреватель КП Виктор Баранец, предположив, что ракету "делали папуасы в глубоких джунглях".
По его словам, С-125 - зенитно-ракетный комплекс 1961 года. В настоящее время этому комплексу около 40 лет, и в мире очень мало видов оружия, которые поддаются в таком "старческом" возрасте эффективной модернизации, подчеркнул он.
Однако самое смешное, что Турчинов и министр обороны Полторак заявляют, что эта ракетная система стреляет по надводным целям. Это оружие не предназначено для стрельбы по надводным целям, так как в таком случае точность прицеливания оказывается совершенно бесполезной.
Чтобы стрелять на расстояние, достигающее почти 300 километров, необходимо иметь аппаратуру, которой у украинцев нет, объясняет Виктор Николаевич. Сама же ракета, по словам Баранца, представляет собой "жалкое зрелище".
"Жуткий примитив, стреляют чуть ли не из водопроводной трубы большого диаметра", - подчеркнул он. По его словам, примитивная конфигурация ракеты сразу выдает дилетантизм ее создателей. "Складывается впечатление, что эту ракету создали не современные украинские эксперты, а папуасы в глубоких джунглях, которые в первый раз в жизни столкнулись с подобными технологиями", - сказал эксперт.

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