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Порошенко определился с днем выдвижения себя в кандидаты на пост президента

25 января 2019, 17:09  •  102 • В мире
Украинские СМИ сообщили о дате и месте выдвижения Петра Порошенко кандидатом в президенты Украины. Мероприятие состоится 29 января в Международном выставочном центре в Киеве.
Интернет-издание "Украинская правда", ссылаясь на свои источники, сообщило о том, что в Международном выставочном центре в Киеве во вторник, 29 января, состоится выдвижение в кандидаты в президенты Украины действующего главы государства Петра Порошенко.
Предполагается, что на церемонии будут присутствовать не только члены партии "Блок Петра Порошенко", но и все правительство страны, возглавляемое Владимиром Гройсманом.
При этом, как отметили собеседники издания, мероприятие не будет выглядеть как съезд партии, поскольку Порошенко на выборы идет самовыдвиженцем.
Напомним, выборы президента Украины пройдут 31 марта 2019 года. В настоящий момент украинский ЦИК зарегистрировал 13 кандидатов на пост главы государства.

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