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Порошенко опасен как крыса: в Верховной Раде заявили о провокациях украинского президента

15 декабря 2018, 15:24  •  106 • Политика
Президент Украины Петр Порошенко опасен как крыса, загнанная в угол, полагает депутат Верховной рады Евгений Мураев. Именно поэтому, считает он, украинская власть идет на провокации.
Депутат Верховной рады Евгений Мураев назвал "разменной монетой" украинских моряков, участвовавших в провокации в Керченском проливе, а Петра Порошенко назвал "загнанной в угол крысой", которая опасна и способна на новые провокации.
"Ведь вы не видите, чтобы воевали дети Порошенко, Турчинова, Пашинского. Воюют простые украинцы", - напомнил депутат в эфире телеканала "Наш".
Именно простых украинцев, подчеркнул Мураев, отправляют рисковать жизнью в провокациях, а политические выгоды от этого получают власти.
"С другой стороны, нет ничего опаснее крысы, загнанной в угол. Именно такая сейчас ситуация с президентом Украины, ему надо как-то из этого выходить — и без политических потерь. Ему нужно продлевать военное положение, вот здесь провокации опасны. Уже неоднократно мы видели, на что он способен, и понимаем, что он будет бороться за власть до конца", - цитирует слова депутата RT.

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