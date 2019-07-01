Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Я докажу Путину его неправоту": Борис Джонсон пообещал "развести...
Договориться по кандидатуре главы ЕК так и не удалось: Туск приостановил экстрен...
Заметное наблюдение: в Госдуму внесён законопроект о требованиях к камерам на до...
В Совфеде назвали самую большую ошибку Украины во внешней политике
Главная / Украина

Порошенко опасается эффекта домино в вопросе снятия санкций с России

01 июля 2019, 13:24  •  97 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, комментируя решение ПАСЕ в отношении России, заявил, что опасается эффекта домино в вопросе снятия антироссийских санкций.
 
РИА Новости
 

«Сегодня, когда... Россию запустили в ПАСЕ, есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран — членов Совета Европы, а дальше может быть эффект домино, и поэтому я советую всем очень серьёзно к этому относиться», — заявил Порошенко в эфире телеканала «Украина».

Он также вновь высказал мнение, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом к «легитимизации присоединения» Крыма к России.

«Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить», — заявил Порошенко.

В конце июня Порошенко написал на своей странице в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ — это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса». По его словам, «демарш» дипломатической команды Украины в ПАСЕ «был абсолютно оправдан — это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись».

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



97
Источник
Похожие новости
30 июня 2019, 17:54
Пригожин оценил решение Приходько баллотироваться в Раду
01 июля 2019, 13:24
Порошенко опасается эффекта домино в вопросе снятия санкций с России
30 июня 2019, 17:54
Гимнаст Ланкин стал вторым в опорном прыжке на Европейских играх
01 июля 2019, 10:09
Депутат Рады рассказал об ошибочной вере в Зеленского
01 июля 2019, 13:24
В Совфеде назвали самую большую ошибку Украины во внешней политике
01 июля 2019, 13:24
В СНБО Украины выступили против введения визового режима с Россией
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июля 2019, 00:24
«Понравиться зарубежным партнёрам»: кому и как команда Зеленского хочет «продать» Укр...
01 июля 2019, 07:09
"А где же Америка? Она позволит им уйти?": Российские корабли с "Адмир...
01 июля 2019, 00:39
Плюхнулся на кресло Путина, но не смог соблазнить президента Бразилии: Премьер-минист...
01 июля 2019, 07:09
Не вскочил, а проявил уважение: Путин поразил участников Европейских игр в Минске сво...
01 июля 2019, 00:39
Французское интернет-издание ломает западные стереотипы о Крыме
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 июня 2019, 02:24
"В курилке стоял мат на всех языках Европы": Стало известно, что творилось в ПАСЕ после демарша дипломатов Незалежной
27 июня 2019, 08:54
"Пострадали невинные люди". Меладзе предсказал Тбилиси финал русофобской провокации
28 июня 2019, 23:54
"Их место в тюрьме": После шуток из "Газпрома" на Украине готовы наказать руководство "Нафтогаза"
27 июня 2019, 03:54
Зеленский назначил себе зарплату
25 июня 2019, 08:09
Что творят эти русские в Чёрном море!
27 июня 2019, 05:39
Захарова задала неудобный вопрос и для Скабеевой, и для толкнувшего ее Березы
28 июня 2019, 13:54
Мэй выказала Путину обеспокоенность «действиями» России на Украине
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.