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Порошенко опасается эффекта домино в вопросе снятия санкций с России
01 июля 2019, 13:24 • 97 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко, комментируя решение ПАСЕ в отношении России, заявил, что опасается эффекта домино в вопросе снятия антироссийских санкций.
РИА Новости
«Сегодня, когда... Россию запустили в ПАСЕ, есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран — членов Совета Европы, а дальше может быть эффект домино, и поэтому я советую всем очень серьёзно к этому относиться», — заявил Порошенко в эфире телеканала «Украина».
Он также вновь высказал мнение, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом к «легитимизации присоединения» Крыма к России.
«Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить», — заявил Порошенко.
В конце июня Порошенко написал на своей странице в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ — это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса». По его словам, «демарш» дипломатической команды Украины в ПАСЕ «был абсолютно оправдан — это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись».
26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.
Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.
Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.
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