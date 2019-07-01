Порошенко опасается эффекта домино в вопросе снятия санкций с России

Бывший президент Украины Пётр Порошенко, комментируя решение ПАСЕ в отношении России, заявил, что опасается эффекта домино в вопросе снятия антироссийских санкций.

«Сегодня, когда... Россию запустили в ПАСЕ, есть большой риск, что Украина останется один на один в противостоянии с Российской Федерацией, со страной-агрессором. Что Украина потеряет поддержку стран — членов Совета Европы, а дальше может быть эффект домино, и поэтому я советую всем очень серьёзно к этому относиться», — заявил Порошенко в эфире телеканала «Украина».

Он также вновь высказал мнение, что ситуация в ПАСЕ может стать первым шагом к «легитимизации присоединения» Крыма к России.

«Легкомысленно относиться к этому нельзя. Это красная линия, которую Украина не должна позволять переходить», — заявил Порошенко.

В конце июня Порошенко написал на своей странице в Facebook, что возвращение России в ПАСЕ — это первый шаг «для того, чтобы россияне начали добиваться признания незаконной аннексии Крыма и оккупации Донбасса». По его словам, «демарш» дипломатической команды Украины в ПАСЕ «был абсолютно оправдан — это продолжение давления, чтобы к этому вопросу вернулись».

26 июня ПАСЕ приняла резолюцию, подтверждающую полномочия России в полном объёме.

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков в беседе с Nation News прокомментировал решение делегаций некоторых стран вслед за Украиной покинуть сессию ПАСЕ из-за России.

Крым стал российским регионом после проведённого там в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.