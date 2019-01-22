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Порошенко одобрил закон о разминировании в Донбассе
22 января 2019, 22:24 • 64 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко подписал закон «О противоминной деятельности», который регламентирует порядок выполнения работ по разминированию на территории Донбасса.
Reuters
Соответствующий закон был опубликован Радой, передаёт РИА Новости.
«(Документ. — RT) возвращён с подписью от президента», — заявили в Раде.
Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.
Ранее сообщалось, что на Украине военнослужащим повысят зарплаты в 2019 году.
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