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Порошенко одобрил закон о разминировании в Донбассе

22 января 2019, 22:24  •  64 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко подписал закон «О противоминной деятельности», который регламентирует порядок выполнения работ по разминированию на территории Донбасса.
 
Reuters
 

Соответствующий закон был опубликован Радой, передаёт РИА Новости.

«(Документ. — RT) возвращён с подписью от президента», — заявили в Раде.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что на Украине военнослужащим повысят зарплаты в 2019 году.

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