Порошенко одобрил закон о разминировании в Донбассе

Украинский президент Пётр Порошенко подписал закон «О противоминной деятельности», который регламентирует порядок выполнения работ по разминированию на территории Донбасса.

Соответствующий закон был опубликован Радой, передаёт РИА Новости.

«(Документ. — RT) возвращён с подписью от президента», — заявили в Раде.

Закон вступит в силу на следующий день после официального опубликования.

Ранее сообщалось, что на Украине военнослужащим повысят зарплаты в 2019 году.