Порошенко одобрил соглашение о сотрудничестве с Нидерландами по делу о крушении МН17

Президент Украины Пётр Порошенко подписал закон о международно-правовом сотрудничестве с Нидерландами по делу о крушении малайзийского Boeing рейса МН17 в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщается на сайте украинского президента.

«Президент Пётр Порошенко подписал закон «О ратификации соглашения между Украиной и Королевством Нидерланды о международном правовом сотрудничестве в отношении преступлений, связанных со сбиванием самолёта рейса МН17 «Малайзийских авиалиний» 17 июля 2014 года», — говорится в сообщении.

Также был подписан закон о выполнении этого соглашения.

Пресс-служба отмечает, что ратификация соглашения и имплементация его положений в национальное законодательство обеспечивает сотрудничество между компетентными органами Украины и Нидерландов, определяет порядок и особенности выполнения отдельных процессуальных действий «с целью эффективного уголовного преследования и осуждения лиц, причастных к сбиванию самолёта, в рамках судебной системы Нидерландов».

«В частности, особенности передачи Украиной Королевству Нидерланды криминального производства, исполнения запроса компетентного органа Нидерландов об обеспечении участия лица как обвиняемого в судебном производстве на территории Нидерландов в режиме видеоконференции», — заявили в пресс-службе.

Также это соглашение предусматривает исполнение запроса компетентного органа Нидерландов о допросе свидетеля или эксперта в режиме видеоконференции.

Ранее сообщалось, что Рада ратифицировала соглашение с Нидерландами по делу MH17.