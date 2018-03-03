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Порошенко очень удачно выбрал время и разогнал палаточный городок у Верховной Рады

03 марта 2018, 20:39  •  527 • В России

В субботу в кратчайшие сроки подразделения МВД в Киеве разогнали протестующих, разгромили и снесли палаточный городок у стен Верховной Рады, который заложил еще в бытность свою на Украине экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. После столкновений с полицией силами МВД были задержаны и отвезены в участок свыше 100 человек. Не обошлось без пробитых голов, размазанной по лицу кровищи, заломанных рук и прочих сопутствующих моментов.

Штурм под Радой.

А помните, как они говорили: «Поменяли Януковича, поменяем, если захотим, и Порошенко! Сделали раз, сделаем и два!». Как они издевательски пытались учить нас протестам, поскольку уж они-то сами ухватили Бога за бороду. А оказалось, что ничего подобного. Оказалось, что просто Петя не Витя, который боялся пролить кровь и уговаривал, уговаривал, уговаривал. Очередная попытка, уже неизвестно какая по счету, устроить майдан провалилась в очередной раз из-за отсутствия двух обязательных составляющих – отсутствия финансирования и нерешительности властей. Порошенко прекрасно понимает, что в случае свержения он не успеет добраться до аэропорта, и ему, в случае, если побег удастся, придется распроститься с кондитерским королевством и другими фабриками и заводами. Поэтому любое поползновение на свою власть он будет пресекать решительно и, если понадобится, безжалостно.

Очередная попытка устроить майдан провалиласьФото: REUTERS

При этом стоит особо отметить, что Петр Алексеевич со своей командой идеально выбрал момент для разгона палаточного городка. Сейчас Киев сковали серьезные морозы, и даже очень антипорошенковский человек трижды подумает перед тем, как решить, выходить ему на акцию протеста и в поддержку разогнанных активистов, или плюнуть на них и остаться, пусть и не в самой теплой, но все же с положительной температурой квартире. Любая акция протеста на улице сейчас чревата не просто риском заболеть, но и обморожениями. А когда потеплеет, то народ потянется к праздничным столам. А через неделю накал возмущения уже спадет, и можно будет констатировать, что очередная попытка устроить «майдан» провалилась.

Тем более, что часть протестующих, скорее всего, пойдет по уголовным из-за найденных в палатках боеприпасов – 9 гранат РГД-5 с запалами, дымовых мин и бутылок с «коктейлем Молотова». Что также охладит стремление мирных протестующих воссоединиться с радикалами.

В одной из палаток разогнанного под Радой МихоМайдана обнаружили трон Саакашвили. Зима близкоФото: Twitter.com

Это, впрочем, вовсе не означает, что против нынешних украинских властей прекратятся акции протеста. Но, скорее всего, они начнутся уже весной, причем действительно массовыми могут стать уже после того, как закончится весенняя дачно-огородная кампания. Но к тому времени Порошенко снова постарается в очередной разыграть карту «необходимости сплотиться и противостоять стране-агрессору».

Разбор палаточного городка под Радой.

Но и тогда протестующим вряд ли удастся обойтись с Петей, как с Витей. Потому что если бы Петя боялся пролить кровь, он бы не стал проводить военную авантюру на Донбассе.

Рада. Задержанные и пострадавшие .

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