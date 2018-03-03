Порошенко очень удачно выбрал время и разогнал палаточный городок у Верховной Рады

В субботу в кратчайшие сроки подразделения МВД в Киеве разогнали протестующих, разгромили и снесли палаточный городок у стен Верховной Рады, который заложил еще в бытность свою на Украине экс-президент Грузии и бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили. После столкновений с полицией силами МВД были задержаны и отвезены в участок свыше 100 человек. Не обошлось без пробитых голов, размазанной по лицу кровищи, заломанных рук и прочих сопутствующих моментов.

Штурм под Радой.

А помните, как они говорили: «Поменяли Януковича, поменяем, если захотим, и Порошенко! Сделали раз, сделаем и два!». Как они издевательски пытались учить нас протестам, поскольку уж они-то сами ухватили Бога за бороду. А оказалось, что ничего подобного. Оказалось, что просто Петя не Витя, который боялся пролить кровь и уговаривал, уговаривал, уговаривал. Очередная попытка, уже неизвестно какая по счету, устроить майдан провалилась в очередной раз из-за отсутствия двух обязательных составляющих – отсутствия финансирования и нерешительности властей. Порошенко прекрасно понимает, что в случае свержения он не успеет добраться до аэропорта, и ему, в случае, если побег удастся, придется распроститься с кондитерским королевством и другими фабриками и заводами. Поэтому любое поползновение на свою власть он будет пресекать решительно и, если понадобится, безжалостно.

Очередная попытка устроить майдан провалиласьФото: REUTERS

При этом стоит особо отметить, что Петр Алексеевич со своей командой идеально выбрал момент для разгона палаточного городка. Сейчас Киев сковали серьезные морозы, и даже очень антипорошенковский человек трижды подумает перед тем, как решить, выходить ему на акцию протеста и в поддержку разогнанных активистов, или плюнуть на них и остаться, пусть и не в самой теплой, но все же с положительной температурой квартире. Любая акция протеста на улице сейчас чревата не просто риском заболеть, но и обморожениями. А когда потеплеет, то народ потянется к праздничным столам. А через неделю накал возмущения уже спадет, и можно будет констатировать, что очередная попытка устроить «майдан» провалилась.

Тем более, что часть протестующих, скорее всего, пойдет по уголовным из-за найденных в палатках боеприпасов – 9 гранат РГД-5 с запалами, дымовых мин и бутылок с «коктейлем Молотова». Что также охладит стремление мирных протестующих воссоединиться с радикалами.

Это, впрочем, вовсе не означает, что против нынешних украинских властей прекратятся акции протеста. Но, скорее всего, они начнутся уже весной, причем действительно массовыми могут стать уже после того, как закончится весенняя дачно-огородная кампания. Но к тому времени Порошенко снова постарается в очередной разыграть карту «необходимости сплотиться и противостоять стране-агрессору».

Разбор палаточного городка под Радой.

Но и тогда протестующим вряд ли удастся обойтись с Петей, как с Витей. Потому что если бы Петя боялся пролить кровь, он бы не стал проводить военную авантюру на Донбассе.