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Порошенко объявил о старте своей предвыборной кампании
09 февраля 2019, 17:39 • 75 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко официально объявил о начале своей предвыборной кампании. Заявление было сделано во время всеукраинского общественного форума в Киеве.
Reuters
«Сегодня, сейчас официально начинается моя предвыборная кампания. Я полностью рассчитываю на вас, на нашу с вами общую победу», — цитирует Порошенко Интерфакс-Украина.
По его словам, ему нужна честная победа, «которую никто не сможет поставить под сомнение».
Среди своих стратегических целей на второй срок он назвал борьбу с бедностью, восстановление территориальной целостности страны и её подготовку к вступлению в Евросоюз и НАТО.
7 февраля Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты.
Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта.
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