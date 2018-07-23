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Порошенко объявил о начале серийного производства на Украине пехотного огнемёта
23 июля 2018, 10:54 • 136 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко объявил о начале серийного производства в стране пехотного огнемёта.
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
Об этом он написал на своей странице в Twitter.
«На Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнемётов РПО-16 — высокомощного оружия, которое Укроборонпром производит для ВСУ», — отметил украинский лидер.
Он подчеркнул, что огнемёт будет поставлен в армию уже в ближайшее время.
18 июля Порошенко сообщил, что Киев начал производить боеприпасы в соответствии со стандартами НАТО.
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