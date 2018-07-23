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Порошенко объявил о начале серийного производства на Украине пехотного огнемёта

23 июля 2018, 10:54  •  136 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко объявил о начале серийного производства в стране пехотного огнемёта.
 
© Sergii Kharchenko globallookpress.com
 

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнемётов РПО-16 — высокомощного оружия, которое Укроборонпром производит для ВСУ», — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что огнемёт будет поставлен в армию уже в ближайшее время. 

В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 – високопотужна зброя, яку @ukroboronprom виготовляє для ЗСУ.

Вже найближчий часом вогнемет буде поставлений до армії, що значно посилить військову міць наших підрозділів.#НоваАрміяpic.twitter.com/zwtXzE56rU

— Петро Порошенко (@poroshenko) 23 июля 2018 г.

18 июля Порошенко сообщил, что Киев начал производить боеприпасы в соответствии со стандартами НАТО.

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