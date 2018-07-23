Порошенко объявил о начале серийного производства на Украине пехотного огнемёта

Президент Украины Пётр Порошенко объявил о начале серийного производства в стране пехотного огнемёта.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«На Украине началось серийное производство реактивных пехотных огнемётов РПО-16 — высокомощного оружия, которое Укроборонпром производит для ВСУ», — отметил украинский лидер.

Он подчеркнул, что огнемёт будет поставлен в армию уже в ближайшее время.

В Україні розпочалось серійне виробництво реактивних піхотних вогнеметів РПВ-16 – високопотужна зброя, яку @ukroboronprom виготовляє для ЗСУ.



Вже найближчий часом вогнемет буде поставлений до армії, що значно посилить військову міць наших підрозділів.#НоваАрміяpic.twitter.com/zwtXzE56rU — Петро Порошенко (@poroshenko) 23 июля 2018 г.

18 июля Порошенко сообщил, что Киев начал производить боеприпасы в соответствии со стандартами НАТО.