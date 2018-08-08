Порошенко объявил о начале сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на заводе в Харькове начали сборку первого экспериментального корпуса бронетранспортёра БТР-4. Об этом он написал в своём Facebook.

«Первый экспериментальный корпус бронетранспортёра БТР-4 уже собирают на Заводе им. В.А. Малышева в Харькове», — написал он.

По его словам, ведётся сборка и сварка нижней части корпуса БТР. Также он отметил, что специалисты завода «должны объединить более 1700 деталей, из которых более 400 бронированных».

Порошенко добавил, что при успешном прохождении тестовых испытаний заводу будет предоставлено разрешение на производство, после чего он сможет приступить к серийному выпуску корпусов БТР.

Также украинский лидер сообщил, что завод уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак анонсировал показ новых образцов вооружения и техники в стране.