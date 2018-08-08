Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Жириновский предложил изъять имущество Петросяна в доход государства
Показания едва не ставшего героем Укpaины Костенко
Эксперт оценил призыв госсекретаря США к Порошенко выполнить требования МВФ
«Корректировка курса»: почему в Вашингтоне призвали Украину выполнить требования...
Главная / Украина

Порошенко объявил о начале сборки первого украинского экспериментального корпуса БТР-4

08 августа 2018, 16:54  •  70 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что на заводе в Харькове начали сборку первого экспериментального корпуса бронетранспортёра БТР-4. Об этом он написал в своём Facebook.
 
©wikipedia
 

«Первый экспериментальный корпус бронетранспортёра БТР-4 уже собирают на Заводе им. В.А. Малышева в Харькове», — написал он.

По его словам, ведётся сборка и сварка нижней части корпуса БТР. Также он отметил, что специалисты завода «должны объединить более 1700 деталей, из которых более 400 бронированных». 

Порошенко добавил, что при успешном прохождении тестовых испытаний заводу будет предоставлено разрешение на производство, после чего он сможет приступить к серийному выпуску корпусов БТР.

Также украинский лидер сообщил, что завод уже готовится к сварке экспериментального корпуса БТР-3.

Ранее глава Минобороны Украины Степан Полторак анонсировал показ новых образцов вооружения и техники в стране.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

70
Источник
Похожие новости
08 августа 2018, 11:54
ВМС Украины признали недостижимость военного паритета с РФ на Черном и Азовском морях
08 августа 2018, 16:54
На Украине заявили о невозможности достичь военного паритета с Россией на море
08 августа 2018, 10:24
Эксперт оценил призыв госсекретаря США к Порошенко выполнить требования МВФ

07 августа 2018, 21:24
В Днепропетровской области произошла утечка азотной кислоты из автоцистерны
08 августа 2018, 13:39
Верховный суд 12 сентября рассмотрит жалобу на приговор Сущенко
07 августа 2018, 21:24
«Хочется походить на США»: что может стоять за заявлениями Порошенко об угрозе «вмешательства» России
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
04 августа 2018, 13:54
Чьи вы хлопцы будете?
02 августа 2018, 08:24
Готовится дальний удар по Ирану. Дадут ли бой гиперзвуковые «Фениксы» и «Бавары»?
03 августа 2018, 23:09
«Полуфантастический сценарий»: почему Дания пытается затормозить «Северный поток — 2»
04 августа 2018, 13:54
Путин подписал закон о родном языке, повышении НДС и разрешении бронировать день свадьбы
07 августа 2018, 05:24
Сара Вагенкнехт уходит в отрыв
03 августа 2018, 07:09
Зачем создали миф о великом писателе-правдорубе Солженицыне
05 августа 2018, 00:08
Загоняем Администрацию Порошенко в угол
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.