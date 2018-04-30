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Порошенко объявил о начале операции объединенных сил в Донбассе

30 апреля 2018, 16:24  •  240 • Украина

КИЕВ, 30 апреля. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко в понедельник официально объявил о завершении так называемой антитеррористической операции в Донбассе и начале в регионе операции объединенных сил.

"С сегодня, 30 апреля 2018 года, широкомасштабная антитеррористическая операция на территории Донецкой и Луганской областей заканчивается, - заявил он на совещании с представителями управления силовых ведомств страны. - Мы сейчас начинаем военную операцию под руководством Вооруженных сил Украины для обеспечения защиты территориально целостности".

После этих слов Порошенко подписал указ о завершении антитеррористической операции. "Я подписываю указ о начале операции объединенных сил", - сказал он, принимая папку со вторым документом.

Украинский лидер добавил, что "военная операция по защите территориальной целостности завершиться только тогда, когда будет освобожден последний кусочек украинской земли, в том числе и Крым". При этом Порошенко заявил, что урегулировать военный конфликт необходимо политико-дипломатическим путем, а также выразил надежду на развертывание миссии ООН на востоке Украины. В контексте своего выступления глава государства уже традиционно обвинил Россию в агрессии.

 

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