Порошенко объявил дату «Объединительного собора» новой конфессии на Украине

Единственное, в чем постоянен занимающий пост президента Украины Петр Порошенко, так это в своей непоследовательности. Причем, не в том смысле, что сегодня он делает одно, завтра другое, а послезавтра третье, противоположное двум предыдущим, вместе взятым. Нет. Все гораздо примитивнее. Он постоянно заявляет одно и то же, а делает все наоборот.

Так, например, он неоднократно говорил, что лично он, как глава государства, и светские власти Украины ни в коем случае не будут лезть в церковные дела на Украине. После того, как он объявил об этом в первый раз, лично Порошенко и Верховная Рада по его инициативе направили в Стамбул Константинопольскому патриарху Варфоломею прошение о даровании украинской церкви автокефалии для создания ЕПУЦ (Единой Православной Украинской Церкви, поместной и автокефальной). После второго аналогичного заявления Порошенко подал челобитную все тому же адресату о снятии анафемы с глав украинских раскольничьих конфессий (в просторечии - сект) УПЦ КП и УАПЦ Филарета и Макария. Но ведь скоро Новый год, и Порошенко и в третий раз «пошел за елкой», то есть объявил, что Объединительный собор новой церкви будет назначен и пройдет тогда, когда решат церковные иерархи, возвращенные Константинопольским патриархом в церковное лоно. И тут снова не удержался.

- Объединительный Собор, который должен провозгласить создания Автокефальной Поместной Православной Церкви в Украине, утвердит ее устав и изберет предстоятеля, состоится 15 декабря 2018 года в Святой Софии, которая на протяжении веков была центром украинской религиозной жизни, - заявил Порошенко в своем официальном микроблоге в Твиттере в ночь с 4-го на 5-е декабря. Ни в Стамбуле Варфоломей или его представители, ни Филарет со своими приближенными еще и рта не успели раскрыть, а Петр Алексеевич уже успел похвалиться новой перемогой.

Правда, под утро, видимо, прояснилась голова, ушел из нее ночной туман, или умные люди проинформировали своего лидера, что, мол, спалился, зачем же ты так? И Порошенко «исправился».

- Его Всесвятейшество Вселенский Патриарх Варфоломей проинформировал меня, что подписал соответствующие письма с приглашениями иерархам УПЦ Киевского Патриархата, УАПЦ и иерархам УПЦ Московского Патриархата принять участие в этом историческом событии, - приписал он к своему предыдушему посту пояснение, спустя каких-то 9 или 10 часов. Что называется, вывернулся. Но все равно – ни разу не вмешался. В своих собственных глазах.

Правда, впечатление от объявления даты накануне изрядно подпортило многочисленные публикации о сути разработанного в Стамбуле для новой конфессии Устава, согласно которому ЕПУЦ ставится практически в феодальную зависимость от Константинопольского патриарха, становящегося после присоединения к своему патриархату украинской митрополии предстоятелем одной из крупнейших в мире православных конфессий и явно желающего стать предстоятелем всего общемирового православия (см. kp.ru). Что уж там говорить о нюансах вроде мироварения и снятие взысканий и назначении иерархов, если даже Устав новой так называемой Церкви «объединяющиеся» иерархи не пишут для себя сами, а им спускают уже готовый вариант с начальственных высот из Стамбула.

Дата названа. И отступления уже быть не должно. Теперь главный вопрос – наберут ли «новораскольники» кворум, который бы удовлетворил Варфоломея. Чисто формально, и три калеки с половиной могут объявить о «возрождении украинского православия в новых обличье и статусе». Но выглядеть это будет жалкой пародией на заявленную Порошенко и Филаретом идею. Фиглярством на потребу публике, чего не может не понимать тот же Варфоломей. Который жестко требует от Порошенко обеспечения явки, а тот натравливает на священников канонической УПЦ сотрудников СБУ, проводящих обыски в домах священников и даже в храмах уже непосредственно и во время совершения служб.

Между тем, не только иерархи канонической УПЦ при одном отказавшемся голосовать практически единодушно решили не участвовать в шоу под названием «Объединительный собор», но и явка самих раскольников находится под большим вопросом. Честолюбивого Филарета, как и его последователей из числа иерархов его секты, вряд ли может удовлетворить положение прислуги за все за «Константинопольским столом», не имеющим даже права голоса. Ведь отдающий свои распоряжения Константинопольский патриарх не обязан давать никаких пояснений украинской митрополии или как-то иначе обосновывать перед ней свои действия, в том числе, и в отношении нее самой. Кстати, не только нынешний Варфоломей, но и все будущие его преемники, поскольку это положение записано в Уставе. А в случае непослушания может и анафему достать из кармана, а то и вовсе томос об автокефалии отозвать. Совсем как Тарас Бульба, который и породил, и убил.

Так что, уж лучше бы действительно было не вмешиваться Петру Алексеевичу в церковные дела. Смотришь, может, что и действительно бы получилось.