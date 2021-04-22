Порошенко объявил Азовское море исключительно украинским

Петр Порошенко. Фото: Petro Poroshenko/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Хозяин кондитерской фабрики "Рошен" недоволен временными ограничениями, которые ввела РФ из-за военных учений

Лидер партии "Евросолидарность" Петр Порошенко возмутился отсутствием должной реакции президента Украины Владимира Зеленского на действия ВМФ России в Азовском море. Бывший глава соборной назвал его акваторию территорией Незалежной.

"Шоколадный король" утверждает, что Москва фактически заблокировала Азовское море для украинского судоходства, активно проводя там военные маневры, сообщает "Интерфакс-Украины". А в это время лидер нации попросту игнорирует данный факт.

"Президент Зеленский что угодно комментирует, кроме захвата суверенной территории. Пространство Азовского моря – это территория Украины. Россияне ее захватили. Где действия украинской власти? Где санкции за это?" – гневался пан Порошенко.

Напомним, 14 апреля Минобороны России предупредило об ограничении прохода иностранных военных кораблей и иных государственных судов в трех районах Черного моря в связи с учениями Военно-морского флота РФ. Мера вступает в силу с 24 апреля и продлится до 31 октября включительно. Таким образом, проход через Крымский мост в Азовскую акваторию также будет ограничен.

Политолог Андрей Сидоров, комментируя этот шаг Москвы, оценил его как мастерский ход властей, который позволит избежать каких-либо украинских или натовских провокаций против России в данном регионе.

