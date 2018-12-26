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Порошенко объяснил решение не продлевать военное положение на Украине
26 декабря 2018, 17:54 • 133 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко принял решение не продлевать действие военного положения на Украине, чтобы обеспечить право граждан на свободное волеизъявление на президентских выборах.
©president.gov.ua
Об этом, как сообщает «Укринформ», глава государства заявил, выступая на заседании СНБО.
«Потому что мы имеем две угрозы: с одной стороны, угрозу прямой военной агрессии... с другой стороны, наступления на демократические права и свободы граждан», — сказал он.
Как отметил Порошенко, он является гарантом соблюдения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права выбора.
По словам украинского лидера, защита демократии для него так же важна, как и защита суверенитета.
26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине.
Позднее он подтвердил, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года.
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