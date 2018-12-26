Порошенко объяснил решение не продлевать военное положение на Украине

Украинский лидер Пётр Порошенко принял решение не продлевать действие военного положения на Украине, чтобы обеспечить право граждан на свободное волеизъявление на президентских выборах.

Об этом, как сообщает «Укринформ», глава государства заявил, выступая на заседании СНБО.

«Потому что мы имеем две угрозы: с одной стороны, угрозу прямой военной агрессии... с другой стороны, наступления на демократические права и свободы граждан», — сказал он.

Как отметил Порошенко, он является гарантом соблюдения конституционных прав и свобод граждан, в том числе права выбора.

По словам украинского лидера, защита демократии для него так же важна, как и защита суверенитета.

26 декабря Порошенко объявил о прекращении военного положения на Украине.

Позднее он подтвердил, что выборы президента состоятся 31 марта 2019 года.