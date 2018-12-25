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Порошенко объяснил автокефалию планом по избавлению от влияния России

25 декабря 2018, 12:39  •  72 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что проект об автокефалии возник не спонтанно. По его словам, это часть стратегии по избавлению от российского влияния.
 
©president.gov.ua
 

«Проект автокефалии и получения томоса возник не спонтанно. Он — часть выверенной стратегии на окончательную деколонизацию, на безоговорочный выход из сферы российского влияния», — написал он в Twitter.

По его словам, реализация данной стратегии длится уже пять лет.

15 декабря Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко).

Как сообщалось, константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю новой церкви на Украине Епифанию 6 января.

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