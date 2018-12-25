Порошенко объяснил автокефалию планом по избавлению от влияния России

Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что проект об автокефалии возник не спонтанно. По его словам, это часть стратегии по избавлению от российского влияния.

«Проект автокефалии и получения томоса возник не спонтанно. Он — часть выверенной стратегии на окончательную деколонизацию, на безоговорочный выход из сферы российского влияния», — написал он в Twitter.

По его словам, реализация данной стратегии длится уже пять лет.

15 декабря Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко).

Как сообщалось, константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю новой церкви на Украине Епифанию 6 января.