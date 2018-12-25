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Порошенко объяснил автокефалию планом по избавлению от влияния России
25 декабря 2018, 12:39 • 72 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что проект об автокефалии возник не спонтанно. По его словам, это часть стратегии по избавлению от российского влияния.
©president.gov.ua
«Проект автокефалии и получения томоса возник не спонтанно. Он — часть выверенной стратегии на окончательную деколонизацию, на безоговорочный выход из сферы российского влияния», — написал он в Twitter.
По его словам, реализация данной стратегии длится уже пять лет.
15 декабря Порошенко заявил, что в стране создана Украинская поместная автокефальная церковь, предстоятелем которой был избран митрополит УПЦ КП Епифаний (Думенко).
Как сообщалось, константинопольский патриарх Варфоломей вручит томос об автокефалии предстоятелю новой церкви на Украине Епифанию 6 января.
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