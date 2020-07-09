Порошенко обвинили в тайных договоренностях с Путиным

Петр Порошенко. Фото: Pavlo Gonchar/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com

На Украине увидели связь между выборами в стране и приостановкой боевых действий в Донбассе

Петр Порошенко еще до своего избрания президентом Украины смог тайно договориться с лидером России Владимиром Путиным по ситуации с мятежным Донбассом. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Александр Доний.

Он убежден, что именно в результате тех договоренностей Москва на время украинских выборов "случайно" прекратила "провокации на востоке и юге и затормозила агрессию в Донбассе".

Пан Доний отметил, что говорит об этом уже шесть лет, однако его никто не хочет слушать.

Он подчеркнул, что ему обидно обсуждать обнародованную сегодня запись разговора президента РФ и лидера партии "Европейская солидарность".

"Потому что все равно для большинства тех, кто влюблен в Порошенко, это будет как "божья роса". Все равно не поверят. И все равно не захотят видеть правды", – написал бывший депутат в своем "Фейсбук".

Между тем, в одном из комментариев пан Доний заметил, что Украине повезло хотя бы в "проукраинском" тренде от Порошенко.

Ранее в четверг внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Путина и Порошенко. По его данным, диалог состоялся в апреле 2015 года. Политики обсудили экономическую ситуацию в Донбассе и говорили о миротворцах.

Отметим, что Порошенко выиграл президентские выборы в мае 2014 года. Телефонный же разговор был якобы 30 апреля через год, спустя два месяца после Дебальцевского котла.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на новости с берегов Днепра, сообщил, что не в курсе подобного диалога между Порошенко и Путиным.

