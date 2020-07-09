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Порошенко обвинили в тайных договоренностях с Путиным
09 июля 2020, 22:00 • 141 • Политика
На Украине увидели связь между выборами в стране и приостановкой боевых действий в Донбассе
Петр Порошенко еще до своего избрания президентом Украины смог тайно договориться с лидером России Владимиром Путиным по ситуации с мятежным Донбассом. Об этом заявил бывший депутат Верховной рады Александр Доний.
Он убежден, что именно в результате тех договоренностей Москва на время украинских выборов "случайно" прекратила "провокации на востоке и юге и затормозила агрессию в Донбассе".
Пан Доний отметил, что говорит об этом уже шесть лет, однако его никто не хочет слушать.
Он подчеркнул, что ему обидно обсуждать обнародованную сегодня запись разговора президента РФ и лидера партии "Европейская солидарность".
"Потому что все равно для большинства тех, кто влюблен в Порошенко, это будет как "божья роса". Все равно не поверят. И все равно не захотят видеть правды", – написал бывший депутат в своем "Фейсбук".
Между тем, в одном из комментариев пан Доний заметил, что Украине повезло хотя бы в "проукраинском" тренде от Порошенко.
Ранее в четверг внефракционный депутат Андрей Деркач обнародовал аудиозапись якобы телефонного разговора Путина и Порошенко. По его данным, диалог состоялся в апреле 2015 года. Политики обсудили экономическую ситуацию в Донбассе и говорили о миротворцах.
Отметим, что Порошенко выиграл президентские выборы в мае 2014 года. Телефонный же разговор был якобы 30 апреля через год, спустя два месяца после Дебальцевского котла.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, реагируя на новости с берегов Днепра, сообщил, что не в курсе подобного диалога между Порошенко и Путиным.
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