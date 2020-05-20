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Порошенко обвинил Зеленского в появлении компромата с Байденом

20 мая 2020, 22:55  •  97 • Политика
Петр Порошенко и Владимир Зеленский. Фото: Mohammad Javad Abjoushak/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Хозяин "Рошена" в скандале с пленками нашел след Кремля
Обнародованные накануне аудиозаписи телефонных разговоров между бывшим вице-президентом США Джо Байденом и тогдашним президентом Украины Петром Порошенко являются сфабрикованными "пятой колонной Кремля". Об этом заявил сам "шоколадный король" спустя сутки после начала "Украиногейта".
"Аудиофайлы, которые вчера демонстрировал выпускник Высшей школы КГБ имени Дзержинского в Москве, сфабрикованы. Но сырье они могли получить, в частности, в офисе действующего президента [Украины]. СБУ должно расследовать, кто это сделал. С чьей санкции? Кому это выгодно?" – провозгласил пан Порошенко в специальном видеообращении, размещенном на сайте его партии "Европейская солидарность".
Также бывший лидер нации объявил, что за год президентства действующего главы госдарства Владимира Зеленского международное положение Незалежной ухудшилось.
"К сожалению, есть прописные истины геополитики и дипломатии, которые дилетанты не в состоянии усвоить даже за год активной практики", – подчеркнул Петр Алексеевич.
Ранее сегодня пан Зеленский в честь своей новой трудовой деятельности дал трехчасовой брифинг, на котором, в частности, сообщил, что "приговор Порошенко" ждет еще впереди. Касательно всплывших пленок диалога хозяина "Рошена" с Байденом-старшим президент отметил, что это не его полномочия, а суда.

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