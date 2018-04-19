Порошенко обвинил Россию в снижении её доли в торговле с Украиной

Украинский президент Пётр Порошенко в ходе заседания по вопросам противодействия «агрессии России» заявил, что Москва виновна в снижении её доли в торговле с Киевом.

«Важным элементом гибридной войны и российской агрессии является экономическая война. Речь идёт о блокадах и эмбарго на поставки украинских товаров. Наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего объёма. Раньше это было больше трети», — цитирует Порошенко телеканал ТСН.

В феврале госстат Украины сообщил, что Россия стала крупнейшим торговым партнёром страны в 2017 году.