Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Песков: Москва против действий, направленных на раскол церквей
Корэйба: Только США могут защитить мир от российской угрозы!
«Игра в доброго и злого следователя»: с чем связано условие Трампа по вводу новы...
Два члена экипажа российского судна "Норд" сумели выехать с Украины в Белоруссию
Главная / Украина

Порошенко обвинил Россию в снижении её доли в торговле с Украиной

19 апреля 2018, 18:54  •  262 • Украина
Украинский президент Пётр Порошенко в ходе заседания по вопросам противодействия «агрессии России» заявил, что Москва виновна в снижении её доли в торговле с Киевом.
 
globallookpress.com © Maxym Marusenko
 

«Важным элементом гибридной войны и российской агрессии является экономическая война. Речь идёт о блокадах и эмбарго на поставки украинских товаров. Наша торговля упала в разы и сегодня составляет около 9% от общего объёма. Раньше это было больше трети», — цитирует Порошенко телеканал ТСН.

В феврале госстат Украины сообщил, что Россия стала крупнейшим торговым партнёром страны в 2017 году.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

262
Источник
Похожие новости
19 апреля 2018, 20:24
Киев начал блокировку "антиукраинских" телеканалов в Донбассе
19 апреля 2018, 18:54
Порошенко обвинил Россию в снижении её доли в торговле с Украиной
19 апреля 2018, 15:39
Гройсман подтвердил намерение участвовать в парламентских выборах на Украине

19 апреля 2018, 13:54
Песков: Москва против действий, направленных на раскол церквей
19 апреля 2018, 20:24
Два члена экипажа российского судна "Норд" сумели выехать с Украины в Белоруссию
18 апреля 2018, 23:24
В Раде предложили ввести ответственность для журналистов за сообщение недостоверной информации
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
16 апреля 2018, 16:24
Налет на Сирию: Французский «Скальп» оказался точнее «Томагавка»
19 апреля 2018, 06:09
Крепкая броня и быстрые радары. Русские умеют защищаться!
17 апреля 2018, 01:54
«Сигнал плохим парням»: Лавров рассказал о последствиях ударов США и союзников по Сирии
17 апреля 2018, 15:09
Остановили лодку: как Россия блокировала удар Лондона по Сирии
18 апреля 2018, 07:24
Время взрывать периметр?
13 апреля 2018, 07:09
И смех и Греф! Целились в ВТБ, а попали в Сбербанк
14 апреля 2018, 18:24
Ракеты США ударили, но получили мощный отпор
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.