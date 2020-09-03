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Порошенко обвинил Путина в отравлении Навального

03 сентября 2020, 18:55  •  9 • Украина

Пятый президент Украины, глава фракции «Европейская Солидарность» Пётр Порошенко назвал виновника отравления российского оппозиционера-блогера Алексея Навального.

В своем Telegram экс-глава Украины написал:

«Циничное покушение на убийство против лидера российской оппозиции с использованием химического оружия — это очередное подтверждение преступной сущности Кремля. Это доказательство того, что для Путина нет никаких «красных линий», никаких моральных предохранителей».

По словам Порошенко, российский президент ради сохранения власти и «продвижения своих неоимперских амбиций готов убивать любого», кто представляет угрозу его режиму:

«Отравление Навального — это пощечина апологетам пересмотра отношений Запада с Россией, восстановление «обычного положения дел» и любителям поискать стремлений к миру в глазах Путина».

Выражая солидарность с позицией украинского МИД, Порошенко призвал Запад к усилению «санкционного режима против Кремля».

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