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Порошенко обвинил Путина в отравлении Навального
03 сентября 2020, 18:55 • 9 • Украина
Пятый президент Украины, глава фракции «Европейская Солидарность» Пётр Порошенко назвал виновника отравления российского оппозиционера-блогера Алексея Навального.
В своем Telegram экс-глава Украины написал:
«Циничное покушение на убийство против лидера российской оппозиции с использованием химического оружия — это очередное подтверждение преступной сущности Кремля. Это доказательство того, что для Путина нет никаких «красных линий», никаких моральных предохранителей».
По словам Порошенко, российский президент ради сохранения власти и «продвижения своих неоимперских амбиций готов убивать любого», кто представляет угрозу его режиму:
«Отравление Навального — это пощечина апологетам пересмотра отношений Запада с Россией, восстановление «обычного положения дел» и любителям поискать стремлений к миру в глазах Путина».
Выражая солидарность с позицией украинского МИД, Порошенко призвал Запад к усилению «санкционного режима против Кремля».
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