Порошенко обвинил политиков, которые выступают за диалог с Россией, что они могут предложить стране только дешевый газ

Экс-президент Незалежной Петр Порошенко раскрыл, что является основой политической платформы партии "Европейская солидарность". Он назвал разрыв отношений с Россией основной на предстоящих выборах в Верховную раду.

Он считает себя и партию защитниками Украины, реформ и европейского выбора.

"Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - такие слова были сказаны бывшим лидером на съезде партии.

Порошенко предостерёг других политиков от якобы имеющихся в настоящий момент на Украине множества пророссийских политических сил. Он заявил, что эти силы "враждебны ко всему, что Украина достигла за пять лет".

Он также назвал Россию главной помехой на пути в ЕС и НАТО.

Порошенко также заявил, что те политики, кто поддерживает диалог с Россией, могут украинцам предложить только дешевый российский газ.