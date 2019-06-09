|
Порошенко обвинил политиков, которые выступают за диалог с Россией, что они могут предложить стране только дешевый газ
09 июня 2019, 18:24 • 67 • Политика
Бывший украинский лидер заявил, что его партия "Защитники Украины" форсирует движение в евроатлантическом направлении и не "допустит реванша пророссийских сил". Он также считает, что тем, кто выступает за диалог с Москвой, нечего предложить украинцам, кроме дешевого российского газа.
Экс-президент Незалежной Петр Порошенко раскрыл, что является основой политической платформы партии "Европейская солидарность". Он назвал разрыв отношений с Россией основной на предстоящих выборах в Верховную раду.
Он считает себя и партию защитниками Украины, реформ и европейского выбора.
"Мы идем на выборы, чтобы в Верховной раде нового созыва защищать фундамент украинской государственности, чтобы не допустить реванша пророссийских сил", - такие слова были сказаны бывшим лидером на съезде партии.
Порошенко предостерёг других политиков от якобы имеющихся в настоящий момент на Украине множества пророссийских политических сил. Он заявил, что эти силы "враждебны ко всему, что Украина достигла за пять лет".
Он также назвал Россию главной помехой на пути в ЕС и НАТО.
Порошенко также заявил, что те политики, кто поддерживает диалог с Россией, могут украинцам предложить только дешевый российский газ.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
67
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
03 июня 2019, 09:24
|
05 июня 2019, 03:54
|
03 июня 2019, 09:39
|
03 июня 2019, 01:40
|
06 июня 2019, 05:54
|
04 июня 2019, 01:54
|
05 июня 2019, 23:09