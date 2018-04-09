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Порошенко обсудил со Вселенским Патриархом создание единой поместной церкви на Украине

09 апреля 2018, 21:39  •  121 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко в ходе визита в Турцию встретился со Вселенским Патриархом Варфоломеем I, сообщает пресс-служба украинского лидера.
 
Facebook © petroporoshenko
 

Как отмечается, патриарх поздравил украинский народ с праздником Пасхи и поблагодарил Порошенко за его миротворчество, в частности, призыв к миру в пасхальном обращении.

В свою очередь Порошенко рассказал о своей поездке в Мариуполь и Волноваху накануне Пасхи.

«Президент Украины также отметил важность внедрения единой поместной православной церкви на Украине, к чему стремится украинский народ», — говорится в сообщении.

Порошенко неоднократно выступал за создание на Украине единой поместной церкви. В июле 2016 года он просил константинопольского патриарха помочь решить проблему разделения церкви в стране.

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