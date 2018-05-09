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Порошенко обсудил с Туском вопрос возможного ужесточения санкций против России
09 мая 2018, 23:09 • 39 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко во время визита в Германию провёл переговоры с председателем Европейского совета Дональдом Туском. Об этом заявили в пресс-службе главы государства.
Reuters
Отмечается, что во время встречи Порошенко проинформировал Туска о ситуации в Донбассе и ходе операции в регионе.
«Собеседники также обсудили вопрос продолжения и возможного усиления санкционного режима против России», — говорится в сообщении.
Стороны затронули и вопрос реализации реформ на Украине.
«Речь шла, в частности, о создании антикоррупционного суда, реформировании системы национальной безопасности, выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС, а также о путях усиления помощи со стороны ЕС», — добавили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что Порошенко в Германии проведёт переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, французским президентом Эммануэлем Макроном и Дональдом Туском.
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