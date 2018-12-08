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Порошенко обсудил с сенатором США усиление давления на Россию
08 декабря 2018, 14:09 • 65 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко провёл встречу с прибывшим на Украину американским сенатором Роном Джонсоном, в ходе которой стороны затронули вопрос давления на Россию, заявили в пресс-службе главы государства.
Reuters
Как отмечается, Порошенко поблагодарил американскую сторону за «твёрдую двухпартийную поддержку Украины и чёткое осуждение» инцидента в Керченском проливе, а также за поддержку «борьбы за свободу, демократию и проведение реформ на Украине».
«Собеседники отметили приоритетность и в дальнейшем укреплять международное давление на Россию, в том числе путём усиления санкций в ответ на агрессивные действия Кремля, а также с целью обеспечения восстановления суверенитета и территориальной целостности Украины», — говорится в сообщении.
Как указывается, сенатор заявил, что прибыл на Украину, чтобы «продемонстрировать крепкую поддержку не только сената, не только конгресса, не только администрации, а всего американского народа».
Летом сенатор Джонсон, ранее посетивший Россию, заявил, что санкции США в отношении Москвы не работают.
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