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Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС итоги встречи «Большой семёрки»
15 июня 2018, 22:24 • 63 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко провёл встречу с послами стран G7 и ЕС и обсудил результаты встречи лидеров «Большой семёрки».
Reuters
Об этом сказано на сайте украинского президента.
«Собеседники обсудили результаты встречи лидеров стран «Большой семёрки», которая состоялась 8—9 июня в Канаде, в части поддержки Украины», — говорится в сообщении.
Кроме того, стороны обсудили подготовку к саммитам Украина — ЕС и Украина — НАТО в Брюсселе.
Саммит G7 состоялся в канадском Квебеке 8—9 июня.
Ранее СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп заявил лидерам стран «Большой семёрки», что Крым является российским, так как там все говорят на русском языке.
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