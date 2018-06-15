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Порошенко обсудил с послами стран G7 и ЕС итоги встречи «Большой семёрки»

15 июня 2018, 22:24  •  63 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко провёл встречу с послами стран G7 и ЕС и обсудил результаты встречи лидеров «Большой семёрки».
 
Reuters
 

Об этом сказано на сайте украинского президента.

«Собеседники обсудили результаты встречи лидеров стран «Большой семёрки», которая состоялась 8—9 июня в Канаде, в части поддержки Украины», — говорится в сообщении.

Кроме того, стороны обсудили подготовку к саммитам Украина — ЕС и Украина — НАТО в Брюсселе.

Саммит G7 состоялся в канадском Квебеке 8—9 июня.

Ранее СМИ сообщили, что американский президент Дональд Трамп заявил лидерам стран «Большой семёрки», что Крым является российским, так как там все говорят на русском языке.

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