Порошенко обсудил с Меркель реализацию «Северного потока — 2»

Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель затронул тему реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».

«Президент Украины и канцлер Германии также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством «Северного потока — 2», — заявили в пресс-службе президента Украины.

Отмечается, что стороны также согласовали график предстоящих контактов в рамках развития диалога между странами.

Ранее стало известно, что Порошенко и Меркель провели телефонный разговор.

Как заявляли в Кремле, российский президент Владимир Путин и Меркель на переговорах в Берлине 18 августа поднимут вопрос о реализации «Северного потока — 2».

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН сложившуюся вокруг газопровода ситуацию.