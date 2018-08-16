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Порошенко обсудил с Меркель реализацию «Северного потока — 2»

16 августа 2018, 16:39  •  160 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко в ходе телефонных переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель затронул тему реализации проекта газопровода «Северный поток — 2».
 
РИА Новости
 

«Президент Украины и канцлер Германии также обсудили вызовы безопасности, связанные со строительством «Северного потока — 2», — заявили в пресс-службе президента Украины.

Отмечается, что стороны также согласовали график предстоящих контактов в рамках развития диалога между странами.

Ранее стало известно, что Порошенко и Меркель провели телефонный разговор. 

Как заявляли в Кремле, российский президент Владимир Путин и Меркель на переговорах в Берлине 18 августа поднимут вопрос о реализации «Северного потока — 2». 

Эксперт Сергей Чижов прокомментировал НСН сложившуюся вокруг газопровода ситуацию.

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