Порошенко обсудил с Меркель кибербезопасность выборов на Украине

Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью телеканалу «Украина» заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель кибербезопасность выборов главы государства на Украине.

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко рассказал о некоторых деталях встречи с Меркель «по предотвращению вмешательства России в выборы».

«Речь идёт о кибербезопасности. Это говорится в том числе об обмене данными», — заявил Порошенко.

При этом он отметил, что не может раскрывать содержание договорённостей и всех механизмов обеспечения кибербезопасности.

Ранее Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить свободные и честные выборы главы государства на Украине.

В декабре 2018 года сообщалось о планах Евросоюза выделить €3,2 млн на укрепление устойчивости стран «Восточного партнёрства» к киберугрозам.

В ноябре 2018 года глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что альянс может помочь Украине обеспечить кибербезопасность на предстоящих выборах в стране.