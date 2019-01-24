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Порошенко обсудил с Меркель кибербезопасность выборов на Украине
24 января 2019, 23:54 • 68 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью телеканалу «Украина» заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель кибербезопасность выборов главы государства на Украине.
Reuters
Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко рассказал о некоторых деталях встречи с Меркель «по предотвращению вмешательства России в выборы».
«Речь идёт о кибербезопасности. Это говорится в том числе об обмене данными», — заявил Порошенко.
При этом он отметил, что не может раскрывать содержание договорённостей и всех механизмов обеспечения кибербезопасности.
Ранее Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить свободные и честные выборы главы государства на Украине.
В декабре 2018 года сообщалось о планах Евросоюза выделить €3,2 млн на укрепление устойчивости стран «Восточного партнёрства» к киберугрозам.
В ноябре 2018 года глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что альянс может помочь Украине обеспечить кибербезопасность на предстоящих выборах в стране.
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