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Порошенко обсудил с Меркель кибербезопасность выборов на Украине

24 января 2019, 23:54  •  68 • Украина
Украинский лидер Пётр Порошенко в интервью телеканалу «Украина» заявил, что обсудил с канцлером ФРГ Ангелой Меркель кибербезопасность выборов главы государства на Украине.
 
Reuters
 

Как сообщает пресс-служба украинского президента, Порошенко рассказал о некоторых деталях встречи с Меркель «по предотвращению вмешательства России в выборы».

«Речь идёт о кибербезопасности. Это говорится в том числе об обмене данными», — заявил Порошенко.

При этом он отметил, что не может раскрывать содержание договорённостей и всех механизмов обеспечения кибербезопасности.

Ранее Порошенко призвал кандидатов в президенты обеспечить свободные и честные выборы главы государства на Украине.

В декабре 2018 года сообщалось о планах Евросоюза выделить €3,2 млн на укрепление устойчивости стран «Восточного партнёрства» к киберугрозам.

В ноябре 2018 года глава миссии Украины при НАТО Вадим Пристайко заявил, что альянс может помочь Украине обеспечить кибербезопасность на предстоящих выборах в стране.

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