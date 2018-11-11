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Порошенко обсудил с Меркель и Макроном введение миротворцев в Донбасс
11 ноября 2018, 21:54 • 34 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко заявил в Париже, что только миротворцы смогут обеспечить «компонент безопасности» Минских соглашений по Донбассу. Об этом он сказал по итогам переговоров с лидером Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Reuters
Трансляция выступления Порошенко велась в его Facebook.
По его словам, в ходе трёхсторонней встречи обсуждался вопрос «продвижения предложений Украины о введении миротворческой миссии в Донбасс».
«По моему глубокому убеждению, только миротворцы способны обеспечить минский компонент безопасности, прекратить обстрелы и заставить Россию выполнять взятые на себя обязательства», — сказал он.
Ранее Порошенко предложил Турции войти в состав миротворцев ООН в Донбассе.
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