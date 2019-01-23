Порошенко обсудил с главой МВФ перспективы роста экономики Украины

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Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард в Давосе перспективы роста экономики страны в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.

Reuters

«Было подчёркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом», — отмечается в сообщении. Утверждается, что стороны выразили удовлетворение состоянием развития сотрудничества. Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление бывшего украинского премьера Николая Азарова о том, что Украина превратилась «в сырьевой придаток развитых стран». В начале января в МВФ заявили, что экономика Украины восстанавливает темпы роста.

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