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Порошенко обсудил с главой МВФ перспективы роста экономики Украины

23 января 2019, 20:24  •  11 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард в Давосе перспективы роста экономики страны в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.
 
Reuters
 

«Было подчёркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом», — отмечается в сообщении.

Утверждается, что стороны выразили удовлетворение состоянием развития сотрудничества.

Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление бывшего украинского премьера Николая Азарова о том, что Украина превратилась «в сырьевой придаток развитых стран».

В начале января в МВФ заявили, что экономика Украины восстанавливает темпы роста. 

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