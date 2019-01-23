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Порошенко обсудил с главой МВФ перспективы роста экономики Украины
23 января 2019, 20:24 • 11 • Украина
Президент Украины Пётр Порошенко обсудил с главой Международного валютного фонда Кристин Лагард в Давосе перспективы роста экономики страны в 2019 году. Об этом сообщает пресс-служба главы Украины.
Reuters
«Было подчёркнуто, что дефицит государственного бюджета, инфляция, золотовалютные резервы соответствуют параметрам, предусмотренным документами сотрудничества с Международным валютным фондом», — отмечается в сообщении.
Утверждается, что стороны выразили удовлетворение состоянием развития сотрудничества.
Ранее депутат Государственной думы Дмитрий Белик прокомментировал RT заявление бывшего украинского премьера Николая Азарова о том, что Украина превратилась «в сырьевой придаток развитых стран».
В начале января в МВФ заявили, что экономика Украины восстанавливает темпы роста.
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