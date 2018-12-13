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Порошенко обсудил с генсеком НАТО «российскую агрессию»
13 декабря 2018, 14:25 • 135 • Украина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Пётр Порошенко обсудили «агрессивную активность России» и выступили за незамедлительное освобождение задержанных украинских моряков, незаконно пересёкших российскую границу.
Reuters
Об этом сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.
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