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Порошенко обсудил с генсеком НАТО «российскую агрессию»

13 декабря 2018, 14:25  •  135 • Украина
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Пётр Порошенко обсудили «агрессивную активность России» и выступили за незамедлительное освобождение задержанных украинских моряков, незаконно пересёкших российскую границу.
 
Reuters
 

Об этом сообщила официальный представитель Североатлантического альянса Оана Лунгеску.

We remain concerned by the heightened tensions in & around the #SeaofAzov. There can be no justification for #Russia's use of military force against Ukrainian ships & sailors.

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