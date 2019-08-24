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Порошенко обратился к Зеленскому с цитатой из Библии

24 августа 2019, 20:39  •  78 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко в обращении к нынешнему украинскому лидеру Владимиру Зеленскому использовал цитату из Библии.
 
© Petro Poroshenko globallookpress.com
 

В своём Twitter Порошенко написал, что Зеленский получил уникальные возможности, так как однопартийное большинство в Верховной раде может позволить ему провести экономические реформы.

Порошенко заявил, что ни у одного из президентов Украины не было такой мощной фракции в парламенте.

«Но, как сказано в Писании, кому много дано, с того много и спросится. Вместе с широкими возможностями приходит и колоссальная ответственность», — написал он.

Ранее Порошенко рассказал, чего, по его мнению, боится Россия.

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