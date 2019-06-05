|
Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса
05 июня 2019, 23:09 • 93 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского публично ответить, почему украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия экономической блокады с Донбасса.
© Reuters
Об этом он написал в своём Facebook.
По словам Порошенко, он «обеспокоен неожиданной новостью» по итогам заседания трёхсторонней контактной группы в Минске о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.
«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — заявил Порошенко.
При этом Порошенко отметил, что «реализация российского сценария в Донбассе» является «предательством национальных интересов Украины и памяти о тысячах украинских патриотов».
Ранее представитель Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма сообщил, что переговоры в Минске впервые прошли конструктивно.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
93
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
02 июня 2019, 20:39
|
03 июня 2019, 01:40
|
31 мая 2019, 06:54
|
02 июня 2019, 15:56
|
01 июня 2019, 18:39
|
30 мая 2019, 01:39
|
01 июня 2019, 15:24