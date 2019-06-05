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Порошенко обратился к Зеленскому с требованием о блокаде Донбасса

05 июня 2019, 23:09  •  93 • Украина
Бывший президент Украины Пётр Порошенко потребовал от украинского лидера Владимира Зеленского публично ответить, почему украинская делегация намерена обсудить вопрос снятия экономической блокады с Донбасса.
 
© Reuters
 

Об этом он написал в своём Facebook.

По словам Порошенко, он «обеспокоен неожиданной новостью» по итогам заседания трёхсторонней контактной группы в Минске о готовности Украины в одностороннем порядке отменить экономические ограничения в отношении самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик.

«Требую от президента Зеленского дать публичный ответ, на каком основании он дал такие директивы делегации Украины», — заявил Порошенко.

При этом Порошенко отметил, что «реализация российского сценария в Донбассе» является «предательством национальных интересов Украины и памяти о тысячах украинских патриотов».

Ранее представитель Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Леонид Кучма сообщил, что переговоры в Минске впервые прошли конструктивно.

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